Cantabria se suma al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con esculturas en la Biblioteca Central

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se suma a los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, con una serie de actividades que acogerá la Biblioteca Central, entre ellas dos muestras de esculturas.

Promovida por la Comisión 8M Cantabria, se trata de una iniciativa que busca visibilizar las múltiples formas de agresión contra las mujeres, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El programa se iniciará el lunes 18 con la inauguración de las instalaciones artísticas 'Heridas' e 'In Defensa propia', de la asociación 'Mujeres Dos Rombos'. Se trata de dos muestras en donde distintas artistas reflexionan sobre este tema, ofreciendo su personal perspectiva.

En el caso de 'In Defensa propia', se trata de un proyecto global que denuncia que la mujer de este siglo sigue sufriendo agresiones por parte de grupos de hombres, lo que se ha dado en llamar "manadas", que buscan violentar y agredir sexualmente a las mujeres.

Se trata de un conjunto de esculturas que quieren representar esas acciones, que "actualmente son bastantes frecuentes en muchos lugares".

Los artistas que participan en esta muestra son Consuelo Ortega, Juana La Botana, Cristina Castro, María Ortega, María Angulo, Yolanda García, Carmen Villarroel, Maitena Servajean, Puerto Collado, Pepa Badiola, Michiko Totoki, y Anachereno.

Por su parte, la propuesta expositiva 'Heridas' está promovida por el colectivo 'Mujeres dos rombos' y se inició con una serie de doce esculturas que se han ido incrementando con nuevas obras de artistas de los lugares donde han sido exhibidas.

El hilo conductor son los torsos femeninos, realizado con diferentes técnicas, que tienen por objeto acercar el arte al espectador y hacerle reflexionar sobre este problema de violencia contra las mujeres.

'Heridas' ha sido expuesta en otras capitales, y muestran obras de Coco Ortega, Puerto Collado, María Angulo, Pepa Badiola, Ophélia Naëlle, Anachereno, Cristina Castro, María Ortega, Michiko Totoki, Carmen Villarroel, María Muñoz, y Maitena Servajean.

El programa de actos continúa con un ciclo de distintas propuestas como la del martes 24, a las 19.00 horas, cuando se ofrecerá un recital poético: '37 Voces' de mujeres y hombres poetas que recitarán contra la violencia machista.

El viernes 12 de diciembre, y como clausura de la exposición, se ofrecerá una conferencia titulada 'Lucha feminista a través del arte' por Consuelo Ortega Chicharro (Asociación Mujeres Dos Rombos).