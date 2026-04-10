Cantabria tendrá 15 Lanzaderas de Empleo y la de Suances será para parados mayores de 45

El Consejero De Industria, Empleo, Innovación Y Comercio, Eduardo Arasti, Inaugura La XIII Edición Del Programa ‘Lanzaderas De Empleo Y Emprendimiento Solidario De Cantabria’. - GOBIERNO

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tendrá este año 15 Lanzaderas de Empleo en otros tantos municipios de la región, y uno de estos programas de fomento de la empleabilidad será específico para parados mayores de 45 años. En concreto, el que se desarrollará en Suances, que consistirá en un servicio de coaching integral enfocado por primera vez en seniors.

Se trata de la principal novedad de la nueva edición de esta iniciativa de orientación laboral del Gobierno regional, denominada 'Lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario' y gestionada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN). El objetivo es ayudar a desempleados a reactivar sus búsquedas de trabajo con nuevas técnicas y asesoramiento de un coaching laboral.

Este 2026 se desarrollarán 15 programas, 12 de ellos de carácter generalista en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Reinosa, Laredo, Piélagos, Camargo, Medio Cudeyo, El Astillero, Colindres, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal y Mancomunidad Valles Pasiegos. Además, habrá dos para jóvenes en Santander y Torrelavega, y el de parados de más de 45 en Suances.

Esta última lanzadera se desarrollará en el marco del I Plan de Empleo para mayores de esa edad, elaborado por el Ejecutivo autonómico junto a los agentes sociales en la Mesa de Empleo y Formación del Diálogo Social y dotado con más de 100 millones de euros para poner en marcha en los próximos tres años 26 medidas, 11 de ellas nuevas o modificadas, y que se estructuran en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades para el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Cada lanzadera dura seis meses y se compone de un grupo de unos 20 parados que es supervisado por un coordinador que guía y fomenta para que sea el mismo grupo, con la aportación de cada persona, el que genere dinámicas de motivación, aprendizaje e inserción en el mundo laboral.

El programa de este año, que finalizará en septiembre, ha sido presentado este viernes por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, en un acto en el que también ha intervenido la concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Santander, Chabela Gómez- Barreda.

EFICACIA DE UN MODELO CONSOLIDADO EN CANTABRIA

Arsti ha destacado la "eficacia" de este programa que arrancó en Cantabria en 2013 y se ha "consolidado" entre las políticas activas de empleo que se desarrollan en toda España, ya que "el 76 por ciento de los participantes encuentra un trabajo".

A sus ojos, esa cifra refleja el "impacto positivo" de estas iniciativas y ha apuntado que "la clave de su éxito" radica en una formación adaptada a las demandas del mercado laboral, al centrarse las lanzaderas en mejorar las competencias de los participantes, al tiempo que inciden en el trabajo en equipo y el uso del networking.

El consejero también ha subrayado la orientación personalizada de expertos, que ayudan a los participantes a "crear currículos más atractivos, prepararse para entrevistas laborales y tener una mayor confianza en sus capacidades", a lo que ha sumado la colaboración con las empresas.

"En Cantabria las lanzaderas de empleo se han convertido en un ejemplo a seguir, no sólo en términos de empleo, sino también de cómo podemos trabajar juntos para construir una sociedad más inclusiva, en la que todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial", ha opinado Arasti.

REGISTROS HISTÓRICOS EN SANTANDER

Por su parte, la edil ha coincidido en que las lanzaderas representan igualmente "un modelo de éxito consolidado en Santander", donde el Ayuntamiento ha sido -ha dicho- "pionero" en la gestión directa de este programa. En el caso de la modalidad de lanzadera generalista, ha valorado los registros "históricos" alcanzados por una iniciativa que en el caso de la ciudad alcanza su XIII edición.

Gómez-Barreda ha puntualizado que entre 2014 y 2025 han participado 310 personas, cifra que se eleva hasta las 346 al incluir la primera edición y los 18 integrantes que han comenzado el programa este año. Mientras, la Lanzadera Joven de Santander, iniciada en 2019-2020, suma siete ediciones y 134 atendidos.

En el acto también han intervenido la directora del Servicio Cántabro de Empleo, Lucía Serrano, y la activista santanderina y responsable de la fundación AYMY, Lucía Lantero, quien ha explicado su trabajo como emprendedora social y activista comprometida con la protección de la infancia en Haití a través de su fundación, que se dedica a ofrecer un hogar seguro, educación y oportunidades de futuro a niños en situación de extrema vulnerabilidad.

La jornada, que ha incluido una mesa redonda en la que participantes de lanzaderas de ediciones anteriores han contado sus testimonios, ha sido clausurada por el jefe de servicio de Intermediación y Orientación Profesional del EMCAN, José Ignacio Fernández.