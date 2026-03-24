Cantabria tiene 10 incendios forestales activos esta tarde

Archivo - Incendio forestal en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene a la 19.40 horas diez incendios forestales activos en los municipios de en los municipios de Cabuérniga (5), Molledo, Anievas, Tudanca, Santa María de Cayón y Ramales de la Victoria.

En las últimas 24 horas se han producido 20 incendios forestales en la región y en lo que va de mes un total de 225, ha informado el Gobierno.

El Ejecutivo mantiene el nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales en Cantabria hasta la plena confirmación de la mejora meteorológica, prevista, en un principio, para mañana, miércoles.