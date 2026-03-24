Cantabria tiene 10 incendios forestales activos esta tarde

Archivo - Incendio forestal en foto de archivo
Archivo - Incendio forestal en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 24 marzo 2026 19:49
Seguir en

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene a la 19.40 horas diez incendios forestales activos en los municipios de en los municipios de Cabuérniga (5), Molledo, Anievas, Tudanca, Santa María de Cayón y Ramales de la Victoria.

En las últimas 24 horas se han producido 20 incendios forestales en la región y en lo que va de mes un total de 225, ha informado el Gobierno.

El Ejecutivo mantiene el nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales en Cantabria hasta la plena confirmación de la mejora meteorológica, prevista, en un principio, para mañana, miércoles.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado