Cantabria tiene diez incendios forestales activos y cuatro controlados - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene a las 19.00 horas diez incendios forestales activos que se localizan en los municipios de Soba (2), Miera, Vega de Pas, Soba, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera, y cuatro incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa.

En lo que va de mes de febrero se han registrado 79 incendios, de los cuales 64 han sido extinguidos, ha informado el Gobierno.

El nivel máximo de alerta está activado en todas las comarcas forestales de la región, salvo Campoo y Valderredible, este martes y el miércoles también, pues ambos días se esperan temperaturas "muy altas" para esta época del año y porque se prevé también viento del sur con rachas "importantes".

Este mediodía, Cantabria tenía tres incendios forestales activos en Miera, Vega de Pas y Soba, uno menos que a primera hora, y dos focos controlados, ambos en Miera, el municipio más afectado.