Cantabria tiene tres incendios activos y acumula 66 provocados en febrero

Archivo - Un incendio forestal en Cantabria - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTOÑA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tenía tres incendios forestales activos a mediodía de este martes, en Miera, Vega de Pas y Soba, uno menos que a primera hora de una jornada en la que se ha activado el nivel dos del operativo de lucha contra estos fuegos en toda la región. Además, hay otros dos focos controlados, ambos en Miera, el municipio más afectado.

En las últimas 24 horas se han provocado un total de 22 incendios en la comunidad, 18 en la jornada del lunes y cuatro en lo que va de martes. Y en lo que va de febrero, la comunidad autónoma acumula un total de 66 fuegos, según datos facilitados por el Gobierno y por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, a preguntas de los medios durante una visita a la Cofradía de Pescadores de Santoña.

Allí ha explicado que el Gobierno cántabro va a mantener ese nivel dos del operativo -activado a las 7.00 horas- durante este martes y el miércoles también, pues ambos días se esperan temperaturas "muy altas" para esta época del año y porque se prevé también viento del sur con rachas "importantes".

A primera hora de este martes había cuatro incendios activos en Soba, Vega de Pas, Lamasón y Miera, uno más que los que seguían sin apagarse a mediodía: La Solana (Miera), Vega de Pas (zona del túnel de La Engaña) y Valdició-Brenaescobal (Soba).

Las previsiones para las próximas 48 horas son de riesgo alto y muy alto, de ahí que se vaya a mantener activo el nivel máximo de alerta del dispositivo en toda la comunidad autónoma.

"NO PODEMOS PERMITIR QUE QUEMEN NUESTROS MONTES"

La también consejera de Ganadería, Pesca y Alimentación ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que, ante "cualquier sospecha que tenga" de la provocación de incendios forestales, lo comunique, bien llamando al 112 o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No podemos permitir que quemen nuestros montes", ha defendido Susinos, para poner de relieve que "la mayor parte" de los focos que se producen en Cantabria son provocados, en concreto más del 90 por ciento.

"No podemos permitir eso, que gente tan desalmada haga esto con nuestro patrimonio medioambiental y natural", ha insistido la consejera, que ha terminado reiterando su petición de colaboración ciudadana ante cualquier sospecha de incendio provocado.