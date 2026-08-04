Cantabria, una de las tres únicas CCAA donde el paro bajó en julio (-0,94%), con 250 desempleados menos

Archivo - Una mujer pasa por una oficina del SEPE - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 250 personas en julio en Cantabria en relación al mes anterior (-0,94%), el tercer mayor descenso porcentual por comunidades autónomas y en contraposición al incremento del 0,85% experimentado en el conjunto del país, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, la comunidad autónoma cerró el mes con 26.355 desempleados.

En el último año el desempleo en la comunidad autónoma acumula un descenso de 616 parados, lo que supone un 2,28% menos, el cuarto más acusado por CCAA aunque por debajo de la media nacional (-3,87%).

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 185 desempleados menos que en junio; Industria, 63 menos, y Agricultura, nueve menos, mientras que se incrementó en la Construcción, con tres más (+%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior, con cuatro más.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (19.856) y el Colectivo Sin Empleo Anterior (2.606), mientras que aquellos con menos desempleados son Agricultura (335), Construcción (1.632) e Industria (1.926).

Del total de desempleados registrados al término del séptimo mes del año en las oficinas cántabras, 2.956 eran extranjeros, un 0,61% menos que en junio (-18), pero un 8,12% por encima que en julio de 2025 (+222). La gran mayoría, 2.213, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 743 restantes eran de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en Cantabria lo hacen en el sector Servicios (1.656), seguido de la construcción (224); la Industria (127), y la agricultura (50), mientras hay 899 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 26.355 desempleados registrados en julio, 15.711 fueron mujeres y 10.644 hombres.

El paro registrado solo disminuyó en julio en tres comunidades autónomas: Andalucía, con -9.661 desempleados menos que en junio; Extremadura (-767) y, como ya se ha mencionado, Cantabria, y también lo hizo en Ceuta y Melilla. Por contra subió en las 14 comunidades autónomas restantes.

En términos brutos donde más se incrementó el paro fue en Cataluña, con 7.705 desempleados más que en junio; Comunidad Valenciana (+7.021) y en la Comunidad de Madrid (+3.822).

En términos porcentuales, las mayores subidas mensuales se han dado en Baleares (+4,96%); La Rioja (+3,21%) y Aragón (+2,9%). Por contra, entre las tres con descensos, lidera la caída Andalucía (-1,8%), seguida de Extremadura (-1,27%) y Cantabria (-0,94%).

CONTRATACIÓN

En julio se registraron 20.786 contratos en Cantabria, un 1,35% menos que en el mismo mes del año anterior (-284), pero un 4,02% más que en junio (+804). De todos ellos, 5.387 fueron indefinidos y 15.399 temporales.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro subió en 19.517 personas en julio respecto a junio (+0,85%).

Tras el ascenso del paro en el séptimo mes del año, el número de desempleados se situó en 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha indicado que la variación del paro registrado del mes de julio es "atípica y responde a varios factores".

"En primer lugar, este mes es cada vez menos sensible a la estacionalidad", ha comentado.

Como prueba, ha explicado que "en los meses de julio de 2010 a 2019 el paro registrado se redujo de promedio en 45.467 personas y tras la reforma laboral el promedio de bajada es de 4.981".

Pese al incremento nacional de parados en julio, en el último año el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos.

En el séptimo mes del año creció, en términos mensuales, tanto el desempleo femenino (+7.707 mujeres; +0,56%) como el masculino (+11.810; +1,31%).

De esta forma, el paro femenino se sitúa en 1.396.016 mujeres y el masculino en 915.483.

Sin embargo, si se compara con julio de 2025, en España hay 63.967 mujeres menos en paro (-4,38%) y 29.140 hombres desempleados menos (-3,08%).

Por sectores, el paro subió especialmente en el sector Servicios, con 8.221 personas más que en junio (+0,5%); Construcción (+2.433; +1,53%) y entre el Colectivo Sin Empleo Anterior (+8.268; +3,65%).

Esto último, el Ministerio lo atribuye, fundamentalmente, al proceso de regularización extraordinaria en curso que, según ha dicho, "da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos".

También creció en Industria (+473 personas; +0,27%) y en Agricultura (+122; +0,17%).

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años descendió un 0,15% en julio, con 238 desempleados menos que en el mes anterior, y se sitúa en 159.562, el más bajo de la serie histórica.

En julio de este año se registraron 1.587.141 contratos, de los que 617.211 fueron indefinidos.