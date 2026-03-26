Cantabria urge al MITECO a acometer el saneamiento de las marismas de Santoña: "Es competencia exclusiva del Estado"

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SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha destacado que las playas y estuarios de la región están "en muy buenas condiciones" y "muy saludables" además, salvo por un "punto negro" cuya situación debería haberse "solucionado hace mucho tiempo": el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El también titular de Fomento considera una "vergüenza" que el Gobierno central no haya acometido el saneamiento integral de este espacio pese al convenio firmado con el Ejecutivo regional hace "décadas" y ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a ejecutarlo, pues esta actuación "es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado".

Lo ha precisado así este jueves durante la rueda de prensa en la que ha presentado el proyecto Mares Circulares y a raíz de preguntas de los periodistas acerca del estado de las playas de la comunidad autónoma.

En su comparecencia ante los medios, el consejero ha cuestionado que el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, se 'sorprendiera' hace unas semanas durante una visita a Limpias de la situación de los saneamientos y vertidos a la ría, según ha dicho.

"No sé cómo se sorprende. No sé si él no es cántabro o si él no recorre mucho Cantabria, pero es una vergüenza que sigamos en el año 2026 sin acometer el saneamiento de esas marismas", ha denunciado el dirigente del PP.

"Es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, del Ministerio para la Transición Ecológica, que no hace más que dar patadas a seguir", ha sentenciado el consejero 'popular', a la par que ha lamentado que desde el departamento que dirige Sara Aagesen no termine de ponerse sobre la mesa el planteamiento para ejecutar las obras del subfluvial Laredo-Santoña, que tiene "un montón de puntos de vertidos a la ría en una zona de un altísimo valor ecológico".

Así, "a día de hoy, a pesar de que el señor Casares se sorprenda, siguen todos los saneamientos vertiéndose a las marismas de Santoña", se ha quejado Media, para quien el actual es "un grandísimo momento" para que "el Estado acometa sus responsabilidades, cumpla con su convenio y ejecute de forma inmediata tanto el colector de la margen derecha como el de la margen izquierda, como ese subfluvial, además de la ampliación de la depuradora de Castillo".

Se trata de cuatro actuaciones que a juicio del consejero "tienen que ejecutarse cuanto antes", más cuando desde el año 2018 desde el Estado estaban "diciendo que están realizando los proyectos".

"Sería muy bueno que el señor Casares, más que pasearse por Limpias para ver cómo se vierten a las marismas esos saneamientos, llame al Ministerio y de una vez por todas veamos en la Plataforma de Licitación del Estado esas obras para que puedan arrancar cuanto antes" ya que son "absolutamente necesarias" y "cuanto antes estén hechas", los cántabros "viviremos mucho mejor", ha concluido Media.