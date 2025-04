Cantabria ve "absolutamente insuficiente" la dotación concedida por el Ministerio para el Bono Alquiler Joven

Pide políticas "realistas" para atajar el problema de la vivienda, como acabar con la okupación: "Para esas cuestiones tendrá nuestro apoyo"

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), considera "absolutamente insuficiente" la dotación de 3,8 millones de euros que el Ministerio de Vivienda ha asignado a Cantabria para la segunda convocatoria del Bono de Alquiler Joven, cuando la anterior contó con el doble de fondos, 7,6 millones.

Algo que el responsable del área ya habría trasladado a la ministra, Isabel Rodríguez, a la que ha que las comunidades gobernadas por el PP pidieron que "se lo replantee", según ha dicho Media a preguntas de los medios después de que el Consejo de Gobierno aprobara este jueves en su reunión semanal la orden de la convocatoria, tras lo que apenas "faltan unos trámites" para poder poner el bono a disposición de los jóvenes.

"Es justo el 50% de lo que teníamos en la anterior convocatoria. Por lo tanto, las cuentas no fallan, vamos a poder llegar a la mitad de jóvenes". "Si el problema de la vivienda es tan importante, y lo es, si nuestros jóvenes tienen los problemas que tienen para acceder a la vivienda, y es una realidad, con la mitad de ayuda de la que veníamos dando hasta ahora, pues vamos a llegar a la mitad de ellos", ha lamentado el consejero.

A su juicio, éste es "un problema serio" en un ámbito como el de la vivienda, en el que "solo funcionan las políticas en positivo". Así, ha reclamado a la ministra "poner más dinero encima de la mesa" y "políticas realistas".

En concreto, ha llamado a acabar con la 'okupación', para lo que serían necesarias medidas que "solo puede implementar el Ministerio". Un objetivo en el que Media ha asegurado que la cartera que dirige Isabel Rodríguez contará con el apoyo de Cantabria, no así para propuestas como las que contempla la aplicación de la Ley nacional de Vivienda o la declaración de zonas tensionadas.

"Para esas cuestiones tendrá nuestro apoyo. Para tomar medidas que vayan en contra del futuro de los jóvenes de Cantabria, como es el declarar zonas tensionadas, conmigo que no cuente. Mientras que esté el Gobierno de la presidenta Buraga, en Cantabria no se van a declarar zonas tensionadas. Cumpliremos la ley pero no vamos a hipotecar el futuro de los jóvenes cántabros", ha asegurado el consejero.

Al hilo, ha destacado que en Cantabria se han implantado ya "un montón de ayudas" para los jóvenes en la compra de su primera vivienda o para la rehabilitación de edificios y mejoras energéticas.

"Si nuestros jóvenes no llegan a final de mes es imposible que se puedan emancipar de sus casas. Y Cantabria ese problema le está padeciendo, por lo tanto necesitamos ayudarlos", ha sentenciado.

En este contexto, ha defendido que "necesitamos ayudas directas para aquellos que más lo necesitan y sobre todo construir mucha vivienda", porque "el mercado ahora mismo no tiene suficiente para que la gente pueda acceder a ella, y por lo tanto los precios no hacen más que escalar".

De ahí el plan del Gobierno cántabro que contempla habilitar 285 nuevas viviendas, aunque Media cree que "necesitamos construir mucha más y sobre todo implicar a la iniciativa privada", pues solo la administración "no puede llegar a cubrir todas las necesidades que tenemos".