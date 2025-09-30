Cantur instalará 74 puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus principales centros turísticos

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantur instalará un total de 74 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los principales centros turísticos y deportivos que gestiona.

La sociedad pública, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, destina más de 669.400 euros a esta actuación, cuya finalidad es fomentar la movilidad sostenible y reforzar los servicios que se prestan a los usuarios.

El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation a través del Programa Moves III incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y del Gobierno de España, contempla la colocación de 22 puntos de recarga en Parque de la Naturaleza de Cabárceno (repartidos en cuatro aparcamientos --La Mina, Los Osos, Rinocerontes y Elefantes--); 26 en la Estación de Esquí Alto Campoo; 2 en el Hotel la Corza Blanca; 16 en el Teleférico de Fuente Dé; 4 en el campo de golf de Nestares y 4 en el campo de Golf Celia Barquín-Abra del Pas.

Todos los puntos estarán ubicados en los aparcamientos de las respectivas instalaciones, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Según ha explicado, se contempla la instalación de puntos de recarga de dos tipos: carga semi-rápida, con capacidad de conexión simultánea de dos vehículos con una potencia máxima de 22 kW por vehículo; y carga lenta, también con capacidad simultánea para dos vehículos y con una potencia máxima de 7,4kw por vehículo.

Las obras para la instalación y puesta en servicio de las nuevas infraestructuras han sido adjudicadas a la empresa IMEPASI y el objetivo es que todos los puntos proyectados en los seis centros de Cantur que contarán con este servicio estén instalados en diciembre.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha señalado que la actuación dota a las instalaciones de Cantur de un servicio "necesario" para el "cada vez mayor número de vehículos eléctricos existentes" y mejora así la oferta que se ofrece a los usuarios.

"Con esta acción no solo modernizamos y mejoramos las atenciones de Cantur a sus clientes, también damos un paso importante en nuestra estrategia de consolidar a Cantabria como un destino turístico sostenible", ha señalado Martínez Abad.