Cantur licita la construcción de una nueva nave multiusos en el campo de golf Celia Barquín-Abra del Pas

Infografía nueva nave multiusos en el campo de golf Celia Barquín-Abra del Pas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Cantur, adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la ejecución de las obras de construcción de una nueva nave de usos múltiples en el campo de golf Celia Barquín-Abra del Pas, en el municipio de Miengo.

El contrato cuenta con un valor estimado de 1,6 millones de euros y el objetivo de las obras es dotar al campo de golf de un nuevo edificio equipado con instalaciones técnicas modernas y eficientes, así como de espacios más funcionales para los trabajadores y los usos de la nave, ha informado el Gobierno.

Así, el diseño proyectado por AC Proyectos S.L cuenta con una "óptima integración ambiental y paisajística en el entorno", cuya ubicación se encuentra en un terreno situado entre el campo primitivo y la ampliación realizada a dieciocho hoyos, ha indicado el Ejecutivo.

El emplazamiento escogido se sitúa a unos 325 metros del aparcamiento del edificio principal, en el interior del límite del campo de golf, lo que permitirá un mejor servicio y atención a los usuarios al disociar las actividades de mantenimiento de otras necesidades como la nave de carros, las oficinas y los salones de la casa club. Asimismo, el proyecto garantiza un fácil acceso de la nave multiusos al resto de instalaciones.

El nuevo edificio, con una superficie total construida de 582 metros cuadrados, albergará un almacén, taller, vestuarios, duchas y aseos para el personal y despachos.

La construcción de hormigón contará con una envolvente estética de la cara exterior de acabados en textura de madera y la carpintería exterior se ejecutará en aluminio esmaltado de color verde 'prado', al igual que las puertas tipo persiana de acceso de vehículos. De esta forma, la nave multiusos estará totalmente integrada en el paisaje y entorno.

El plazo de presentación de ofertas concluye el 6 de mayo a las 14:00 horas, mientras que el plazo máximo previsto para la ejecución de los trabajos será de ocho meses desde el inicio de las obras.