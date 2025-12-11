El Capricho de Gaudí cierra el año con una jornada de puertas abiertas

Imagen antigua de El Capricho de Gaudí - EL CAPRICHO DE GAUDÍ

El Capricho de Gaudí cierra la celebración de su 140 aniversario con una jornada especial de puertas abiertas, en la que invita a los comillanos a disfrutar de la única obra de Gaudí en Cantabria. Asimismo, la convocatoria se amplía a cualquier cántabro que posea una foto antigua del recinto, que se deberá enviar por redes sociales.

En este sentido, la recopilación de imágenes del edificio de Comillas es la última pieza para concluir el proyecto 'Memorias', que ha servido para recuperar la historia del monumento y darla a conocer a sus visitantes durante 2025.

Precisamente, entre las principales acciones emprendidas este año, El Capricho de Gaudí puso en marcha una exposición que repasaba los momentos más importantes desde su construcción hasta la actualidad.

Siguiendo esa línea de trabajo, se ha realizado un documental en el que once testigos de la trayectoria del edificio comparten sus recuerdos en torno al mismo.

Esa memoria viva recoge las voces que van desde los familiares descendientes de su primer propietario, Máximo Díaz de Quijano, a los últimos inquilinos que albergó cuando se alquilaba como casa de veraneo, pasando por el personal que empezó trabajando en la época del restaurante y que aún continúa en el equipo.

Todos ellos dan testimonio del pasado y presente de la que fue la primera vivienda proyectada por el genial arquitecto catalán, así como de los cambios que ha vivido Comillas durante todo este tiempo.

La agenda para el día 21 pone el broche final a esa y otras iniciativas, con una programación diseñada para disfrutar en familia.

Entre las actividades previstas se incluyen visitas guiadas, la proyección del documental 'Memorias', el encuentro con los protagonistas del mismo, una experiencia de teatro inmersivo titulada 'La máquina del tiempo' y un chocolate caliente a última hora de la tarde.

El evento finalizará con un acto simbólico para enterrar una cápsula del tiempo, donde se han recopilado los mensajes de los visitantes de El Capricho durante el último año.

El director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, ha explicado que "concluir un año tan especial con esta jornada nos parecía la mejor manera de conectar y acercar el museo a los comillanos y cántabros, lo cual constituye uno de nuestros objetivos estratégicos".

Por otro lado, Mirapeix ha señalado que el cierre del 140 aniversario coincide con los preparativos de un 2026 en el que se celebrará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La efeméride ha sido declarada Año de Especial interés Público por el Ministerio de Cultura de España e incorporará también numerosos retos para todos los edificios gaudinianos.

Más información sobre la programación prevista en https://www.elcaprichodegaudi.com/documental-memorias

SOBRE EL CAPRICHO DE GAUDÍ

Este edificio es una obra temprana de un joven Gaudí de apenas 30 años, que consiguió crear este particular "girasol arquitectónico" donde función y forma se integran de manera perfecta. Construida entre 1883-1885, es una de las pocas obras del arquitecto que podemos disfrutar fuera de Cataluña.

La principal finalidad de nuestra casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico, cercano y, en definitiva, hecho por y para las personas.