El Capricho de Gaudí y Daniel Rubio, reconocidos en la décima edición de los Premios 'Tipos' de diseño gráfico

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El certamen de diseño gráfico 'Tipos', una iniciativa que reivindica la importancia de esta disciplina en la vida cotidiana y trata de visibilizar e impulsar el trabajo de los profesionales del sector, ha reconocido este año el trabajo identitario del Capricho de Gaudí en Comillas --uno de los pocos edificios de este arquitecto que existen fuera de Cataluña-- y la trayectoria del diseñador Daniel Rubio Arauna.

Han sido algunos de los galardones que el festival ha entregado durante su tradicional gala celebrada este viernes en el Espacio Ricardo Lorenzo, sede del Colegio de Arquitectos de Cantabria (COACAN).

'Tipos' ha otorgado el premio/empresa al Capricho de Gaudí por "el gran trabajo" que han realizado este año en la creación de una nueva identidad gráfica "capaz de transmitir toda la historia del edificio".

Mientras, Rubio ha recibido la distinción por "la calidad de su trabajo y su capacidad para conceptualizar e inocular una narrativa en el diseño de espacios", según ha explicado Javier Gandarillas, el director de contenidos del festival, iniciativa impulsada por el gestor cultural Juan Teja y reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC).

En 2014 Arauna fundó en Barcelona Arauna Studio, un espacio desde el que diseña narrativas visuales para identidades, publicaciones, campañas y espacios centrándose en el vínculo que existe entre gráfica y arquitectura.

Además de estos, también se han entregado los premios al mejor diseño editorial, al mejor diseño de cartel, diseño de packaging (embalaje, envoltorio), de identidad visual, de espacio y al joven diseñador.

En las categorías profesionales se ha distinguido el diseño del cartel creado por Carlos Calahorra para la campaña Bono Cultura, una iniciativa financiada por la FSC en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Cámara de Comercio y el Banco Santander.

El jurado ha estado compuesto por varios estudios de diseño gráfico del tejido local y de la directora de la FSC, Almudena Díaz, ha informado la entidad en nota de prensa.