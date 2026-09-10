El cardenal Carlos Osoro será reconocido como Hijo Predilecto de Cantabria el día 25 en Comillas

Archivo - El Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en una foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto de concesión del título de Hijo Predilecto de Cantabria al cardenal Carlos Osoro, en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional, su contribución directa al bienestar social, especialmente, de las personas más vulnerables, y su vinculación con la comunidad autónoma.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, impondrá al prelado cántabro esta distinción el 25 de septiembre, en un acto institucional que tendrá lugar en el Seminario Mayor de Comillas.

De esta forma, el Ejecutivo culmina la tramitación del expediente iniciado a principios de año a propuesta de Buruaga, que ha asumido como propia una iniciativa que cuenta con un amplio respaldo institucional y social en la región, ha informado el Ejecutivo.

Para la presidenta, se trata de un "justo y merecido homenaje a un cántabro que ha dedicado toda su vida a servir a la iglesia y a la sociedad, y que ha dejado huella en Cantabria y en España por su cercanía con las personas, su compromiso con los más vulnerables y su constante vocación de diálogo".

"Pocas personas son capaces de unir a la sociedad cántabra y despertar tanto cariño y reconocimiento social como Osoro", ha destacado.

Por otro lado, aunque también en el ámbito de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, el Gobierno ha acordado tomar en conocimiento el ejercicio de acciones legales frente a las resoluciones dictadas por las delegaciones del Gobierno de España en Ceuta, Canarias y Melilla relativas al traslado y reubicación en Cantabria de cinco menores extranjeros no acompañados acogidos en esos territorios. Las resoluciones impugnadas ha sido emitidas entre el 27 de abril y el 30 de junio de 2026.

En el área de Salud, el Gobierno ha destinado más de 90 millones de euros para suministros sanitarios destinados al Servicio Cántabro de Salud, y en el de Cultura, Turismo y Deporte ha aprobado la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Torrelavega para la finalización de la segunda fase del proyecto de rehabilitación de La Lechera para su uso como centro cultural, artístico y expositivo, por importe de 1,55 millones de euros, y otra dirigida al Ayuntamiento de Santander para la sede asociada del Reina Sofía-Archivo Lafuente, por valor de dos millones de euros.

A través de estas dos aportaciones, el Ejecutivo materializa su compromiso financiero con dos proyectos estratégicos para Cantabria en el ámbito cultural.

También y entre otros acuerdos, ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre la Dirección General de Deporte y la Universidad Europea del Atlántico para el fomento de la formación académica de los deportistas de alto rendimiento y alto nivel, así como para favorecer la compatibilidad entre la actividad deportiva de máximo nivel y el proceso académico.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consejo ha autorizado la celebración de sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Hermandad de Campoo de Suso, Limpias, Los Tojos, Pesquera, San Roque de Riomiera, Santiurde de Toranzo y Tresviso para la prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos municipales por parte de la empresa pública MARE.

Y en Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha concedido una subvención nominativa a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para financiar el programa de asesoramiento y acompañamiento integral de personas emprendedoras, por valor de 202.000 euros, entre otros acuerdos aprobados este jueves.