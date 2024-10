Cáritas denuncia las "dificultades" de las personas sin hogar para acceder a una vivienda

Ha atendido a 28 hombres y dos mujeres en situación de sinhogarismo en los primeros seis meses del año

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves en la Plaza Porticada de Santander con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que se conmemora el próximo 27 de octubre, en cuyo acto, organizado por Cáritas Diocesana, han denunciado las "dificultades" que se encuentran estas personas en la actualidad para acceder a una vivienda digna "a un precio razonable", así como para empadronarse y, de esta forma, poder acceder a otros derechos básicos como el sistema sanitario.

Con motivo la conmemoración del Día de las Personas Sin Hogar, Cáritas ha lanzado un año más la campaña nacional 'Nadie sin hogar', en esta ocasión bajo el lema 'El Camino de Santiago es largo y está lleno de obstáculos. Caminemos juntos', cuyo objetivo es iniciar un camino para combatir el sinhogarismo, lo que requiere de la implicación de la sociedad y las administraciones.

En el acto de Santander, los asistentes, que portaban pancartas que decían que 'sin padrón, sin vivienda, sin empleo o sin salud no hay hogar', han hecho un círculo agarrados de la mano para simbolizar que el sinhogarismo "no es un problema individual, sino que concierne a toda la sociedad" y este camino no lo pueden "hacer solos".

A continuación, han leído un manifiesto en el que han denunciado que la crisis de la vivienda les obliga a "vivir en la incertidumbre", con "alquileres insostenibles, falta de vivienda pública y de protección social", que ocasiona "la expulsión" de los vecinos y "acerca un poco más" a poder sufrir una situación de sinhogarismo.

"La falta de reconocimiento y protección de nuestros derechos básicos nos aísla de la sociedad y nos invisibiliza", han lamentado los asistentes, entre los que se encontraban personas que han vivido una situación de sinhogarismo y recorren ahora "un camino de encuentro hacia la inclusión efectiva en la sociedad" que tienen que hacer "juntas" para "que nadie se quede atrás".

Así, han pedido apoyo a las instituciones para conseguir "respeto y garantía" para poder ejercer sus derechos, facilitar el acceso a viviendas dignas y asequibles, regularizar la situación administrativa de los migrantes e igualdad de oportunidades para formación y empleos dignos.

Finalmente, han recordado que en el país hay "miles de personas" sin hogar, al mismo tiempo que existen "4 millones" de viviendas vacías.

UNAS 300 PERSONAS SIN HOGAR EN CANTABRIA

En declaraciones a la prensa, Lara Mazorra, trabajadora social de Cáritas Diocesana de Santander, ha explicado que la situación económica, la precariedad laboral, el desempleo o el alza del precio de la vida "afecta" al fenómeno del sinhogarismo.

En este punto, ha censurado que se haya "normalizado" la existencia de trabajos precarios, que imposibilitan el poder acceder a una vivienda a pesar de estar trabajando y "que el perder el empleo suponga la pérdida del hogar".

Mazorra ha señalado que la entidad ha atendido a 28 hombres y dos mujeres sin hogar en los primeros seis meses del año. Se trata de cifras similares a las de los últimos años, en los que una media de 40 personas, en su mayoría varones de nacionalidad española, pasan por el programa.

Ha indicado que las fórmulas de alojamiento con las que Cáritas trabaja son pisos de estancia temporal, pensiones y habitaciones en viviendas compartidas. Sin embargo "cada vez es más difícil acceder a cualquiera de los tres modelos".

Asimismo, ha apuntado que las personas en situaciones sin hogar encuentran "trabas y dificultades" para poder empadronarse y, en ocasiones, han tenido que recurrir a empadronar a estas personas en la dirección de la propia entidad para que no tarden más tiempo en acceder a otros derechos.

Según ha subrayado, el sinhogarismo, situación en la que se encontraban unas 250 o 300 personas en Cantabria hace tres años, según la 'Estrategia de Personas Sin Hogar en Cantabria', "es una realidad dramática y dolorosa cuya cara más visible es la de los hombres, pero se hace aún más grave cuando son mujeres las que la padecen".

Además, ha lamentado que "un 59% de las personas que se encuentran en situaciones sin hogar les presentan síntomas depresivos y los estudios hablan de que la esperanza de vida de las personas sin hogar se acorta en 20 años con respecto a la población en general", lo que, a su juicio, es "algo alarmante".