Carmen Calvo defiende que la regularización de migrantes "pasó el filtro" del TS y del Consejo de Estado

1101020.1.260.149.20260701121418 Carmen Calvo hace declaraciones a la prensa en la UIMP. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido que la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central (PSOE-Sumar) "pasó el filtro del propio Tribunal Supremo" y también "por el control de legalidad y de constitucionalidad" del Consejo de Estado.

Se trata, a su juicio, de una decisión que "un país como el nuestro, que es una democracia, un Estado constitucional y un Estado de derecho, tiene la obligación de afrontar".

Así lo ha señalado Calvo a preguntas de la prensa, después de que el Tribunal Supremo haya planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa comunitaria.

"En nuestro orden interno, lo que afecta al Estado de Derecho Español, esa decisión política se ha tomado con arreglo a lo que nosotros entendemos que es correcto", ha subrayado la también exvicepresidenta del Ejecutivo central y exministra.

Asimismo, ha indicado que esta medida "es algo que no es nuevo", ya que "se ha hecho varias veces" a lo largo de la historia de la democracia del país; y, además, "forma parte de los compromisos que un Estado como el nuestro tiene en materia de derechos".

En este punto, ha añadido que las personas que están en el país, aunque no sean nacionales españoles, "siguen sosteniendo derechos importantes".

"Se trata de frenar mafias contra estas personas, explotación contra estas personas", ha apuntado Calvo, que ha destacado que los migrantes pueden "contribuir a la riqueza nacional a través de la regularidad de sus contratos de trabajo".

De esta forma, ha insistido en que "el Gobierno ha seguido todas las recomendaciones del Consejo de Estado".

Cuestionada sobre si este planteamiento del Supremo responde a intereses políticos, Calvo ha asegurado que "todo en la vida de un país, y de una democracia más todavía, es política" y todas las personas "tenemos posiciones políticas", también los jueces, quienes tienen que "trabajar de manera imparcial".

EL FEMINISMO "SOSTIENE" LA DEMOCRACIA

Calvo ha hecho estas declaraciones este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, con motivo de su participación en el encuentro 'Referentes en feminismo singular'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del Consejo de Estado ha apostado por "dar la batalla" ante los discursos en los que se cuestionan los avances del feminismo.

"Yo no conozco ningún movimiento de avance de la humanidad, de dignidad, de liberación que no sea seguir dando la batalla", ha indicado la exministra.

En su opinión, quienes niegan la violencia lo hacen porque si no la negaran "a lo mejor llegarían a la conclusión de que existe porque existe la desigualdad y el machismo".

"Hay gente que niega la violencia el mismo día que una mujer ha sido asesinada, la niegan el mismo día que, a lo mejor, a una mujer le han asesinado a su hijo", ha lamentado Calvo, para quien estas personas "tendrán problemas casi de coherencia intelectual".

En su opinión, "el feminismo es la posición política que sostiene ahora mismo de manera más profunda la idea democrática" porque es "la que sostiene la profunda idea de igualdad, de respeto, de oportunidades, de seguridad, de libertad y de derechos de hombres y mujeres".

Ha puntado que "más de la mitad de la población" del mundo son mujeres, por lo que ha cuestionado "si esto no es la democracia, ¿qué será entonces en el siglo XXI la democracia?".

Así, ha trasladado que "hay que seguir insistiendo en garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, abolir la prostitución, porque no es un trabajo es una esclavitud histórica de las mujeres, y todas aquellas cuestiones que nos tienen que seguir permitiendo poner nuestros cuerpos a salvo".

Ha aclarado que "el feminismo camina con la idea de igualdad con los hombres" y cuando se habla de las mujeres se habla "de todo, pero también de nosotras y de nuestra singularidad".

Finalmente, se ha mostrado agradecida por que en una universidad pública se hable de feminismo.