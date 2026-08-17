Carmen Calvo reivindica la "urgente y necesaria" función del Consejo de Estado, que "influye poderosamente en todo"

Carmen Calvo inaugura en la UIMP el encuentro 'El Consejo de Estado en su V Centenario'. - JUANMA SERRANO/EEPP

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reivindicado que esta institución cumple en este momento una función "muy importante", casi "urgente y necesaria", para sostener la convivencia democrática, ya que aborda con "reflexión" y "mirada distante de la controversia política" la calidad de las leyes, el cumplimiento de las mismas y la adecuación de la legislación al orden constitucional.

"No gobernamos, no dictamos sentencias, no ocupamos el espacio de la política, pero influimos poderosamente en todo y, además, lo hacemos con mucho rigor y con mucha responsabilidad. Lo que nosotros le advertimos a quienes nos consultan se cumple prácticamente al 100%", ha defendido Calvo este lunes en declaraciones a la prensa en Santander, con motivo del encuentro 'El Consejo de Estado en su V Centenario', que se desarrolla del 17 al 20 de agosto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Calvo ha destacado que el Consejo de Estado, que es el más antiguo del mundo, cuenta con una "buena" reputación, tanto dentro como fuera del país, que se ha ganado durante sus 500 años de historia, en los que ha asesorado sobre las decisiones políticas en España y ha "mejorado mucho" la democracia y el estado de derecho.

"Somos un Estado con mucha garantía y con mucha solvencia", ha reiterado Calvo que, a preguntas de los periodistas sobre la vivienda, ha negado que exista un "problema de comunicación".

Según ha señalado, el Consejo, al margen de su legalidad, emite dictámenes, solicitados por el Gobierno, las comunidades autónomas o particulares, que no son suyos y no los puede difundir.

Así, por ejemplo, sobre la Ley de Vivienda y el Plan Estatal de Vivienda, el Consejo de Estado emitió un dictamen con las cosas que había que mejorar o modificar y "se cambiaron todas".

Del mismo modo, en el decreto de regularización de inmigrantes el Consejo de Estado dictaminó "con mucho rigor", "mejoró" la norma y no ha habido recursos en las comunidades, ha indicado.

La exvicepresidenta del Gobierno ha reiterado que el Consejo no tiene poder pero sí autoridad de influir y, en este sentido, tiene una influencia "muy importante" ya que en el 99,8% de lo que dictamina se cambia.

En este punto, ha puesto en valor que el Consejo tiene la responsabilidad de revisar la producción legislativa, lo que es especialmente "importante" en la actualidad debido a que "hace falta contar hasta nueve antes de hablar".

Y es que, según ha subrayado, para poder construir una convivencia democrática y pacífica para todos es necesario pensar, contrastar y reflexionar "calmadamente".

"HUNDIR LA CABEZA" EN LA HISTORIA

Durante la inauguración del curso, Calvo ha señalado que a las nuevas generaciones se las está "obligando a vivir como si no hubiera existido nada antes", lo que, a su juicio, es "irreal, peligroso e inconveniente", ya que forman parte de una cadena "infinita" de lo que la humanidad va consiguiendo hacer como civilización.

Así, ha impulsado a los jóvenes a que hagan "más intensa" la presencia del conocimiento de la historia en sus vidas. Así, "encontrarán muchas respuestas, alcanzarán muchas tranquilidades, se liberarán de la pesada carga de inventarlo todo" y, de esta forma, conseguirán "liberar energía y tiempo para concentrarse en lo que de verdad sea nuevo". "Hay poco nuevo bajo el sol", ha afirmado.

Finalmente, Calvo ha agradecido a la UIMP el haber acogido este curso, tal y como solicitó personalmente con motivo del aniversario del Consejo de Estado para poner en valor la "importancia" de esta institución en sus cinco siglos de historia.

Y ha animado a los estudiantes de Derecho a que se presenten a las oposiciones del Consejo de Estado, en especial a las mujeres para que tengan mayor presencia en esta institución.