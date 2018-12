Carrancio dice que con el pacto Cs-PRC-PSOE los impuestos subirán 20 millones

Publicado 11/12/2018 13:47:25 CET

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio cree que Ciudadanos sí apoyará finalmente los presupuestos diseñados por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) para el próximo año, porque el "código ético" de la formación naranja -que él abandonó hace año y medio- lejos de ser "muy estricto" es "muy flexible".

Así, el parlamentario independiente está convencido de que Cs mantendrá su respaldo a las cuentas regionales de 2019 sobre las que ha advertido de que "no bajan" los impuestos tras la rúbrica entre los tres partidos, sino que "suben", "como mínimo 20 millones" de euros, ha precisado, antes de avanzar su voto en contra -si no se aceptan sus enmiendas parciales- y después de haberse abstenido en el debate de las enmiendas a la totalidad.

Así lo ha avisado Carrancio en una rueda de prensa este martes, tres días antes de que el Comité Autonómico de Ciudadanos se reúna para decidir si sostiene o no el pacto alcanzado con regionalistas y socialistas para sacar adelante el proyecto económico, después de que haya trascendido la declaración como investigado del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), por el denominado 'caso Sogiese', de supuestos sobresueldos irregulares a cinco trabajadores de esta empresa pública, entre ellos presuntamente la hija del titular de la Consejería.

El diputado del grupo mixto cree que después del cónclave, el partido naranja no variará el 'sí' a los grupos que sustentan al Ejecutivo, no solo porque el acuerdo presupuestario estaba ya "muy avanzado", sino porque el Comité Autonómico de Cs -ha dicho- no tiene "poder de decisión real", toda vez que está integrado por miembros nombrados por la cúpula regional o nacional.

De este modo, ha indicado que el resultado del encuentro "viene decidido" ya, bien desde Madrid o por el coordinador y portavoz autonómico, Félix Alvárez, que se ha mostrado "proclive" -ha dicho Carrancio- a apoyar los presupuestos al considerar que la implicación de Sota en Sogiese constituye "un caso particular". Ante esto, ha censurado el "flexible" código ético de Cs, que incluso no ha cesado a cargos propios imputados alegando que se trata de "peleas políticas", ha remachado el exdirigente naranja.

LOS IMPUESTOS NO BAJAN 40 MILLONES, SUBEN 20

Por lo demás, en relación con las cuentas en sí, Carrancio ha negado la rebaja fiscal por importe de 40 millones de euros promovida por Cs y pactada con el PRC y PSOE a cambio de su apoyo al documento económico.

Entre otros, se ha referido al impuesto de Donaciones y Sucesiones, y ha sentenciado que es "falso" que vaya a eliminar. En su lugar, ha explicado, se ha negociado una "pequeñita" rebaja del mismo, que afectaría a la "octava parte" de la recaudación prevista, que ha cifrado en unos 40 millones.

Ha detallado al respecto que el acuerdo afecta a los grupos I y II, esto es, a las herencias entre familiares directos como padres e hijos y cónyuges, para las que queda "libre todo" de pago, mientras que para el resto de operaciones -entre hermanos, primos, tíos y sobrinos, abuelos y nietos, por ejemplo- "no se ha tocado nada" de modo que "en algunos casos van a pagar por encima del 50%" de lo que se herede.

Tras apuntar que estas últimas constituyen la "mayoría" de las herencias, Carrancio ha recordado que en las cuentas del presente ejercicio -que recibieron luz verde gracias a él- se aplicó una "considerable" bajada que afectaba a los primeros tramos de los grupos I y II.

También se ha referido a al subida del impuesto de Bienes Inmuebles Patrimoniales, al 9-10% según ha apuntado, lo que se traduce en "unos cuantos millones de eruos".

Además, ha mencionado las bonificaciones pactadas por el partido naranja con regionalistas y socialistas en el IRPF, que afectan a gastos de guardería, por un máximo de 25 euros al mes; a familias monoparentales (unos 16 euros mensuales); y a quienes contraten una empleada de hogar, y que alcanzarán "como mucho" 25 euros al mes.

Estas medidas, que no suponen una rebaja fiscal, implican además que las bonificaciones "se cambian de sitio", porque "a cambio" Sota ha "eliminado" la deducción relacionada con gastos médicos, que podían suponer hasta 70 euros mensuales, es decir, que era más elevada. Además, ha denunciado que "aparece alguna tasa nueva que no existía el año pasado".

Carrancio ha recordado igualmente la subida impositiva derivada de los Presupuestos Generales del Estado -aprobados por el apoyo de Cs al PP- para los hidrocarburos, y que si bien Cantabria no aplica, sí se encargará de recaudar -unos 6 céntimos por litro- a partir del próximo mes de enero.

ENMIENDAS PARCIALES

Frente a todo ello, Carrancio ha citado las cinco enmiendas parciales que él ha prestado a la ley de presupuestos, orientadas una de ellas a "desbloquear" la consideración del lobo como especie cinegética para indemnizar a los ganaderos por los daños causados. En este sentido, exige que la reforma de la ley de Caza se incluya en la de acompañamiento a los presupuestos para que entre en vigor el 1 de enero.

Y con las otras cuatro persigue eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones "completo", no solo entre padres e hijos y cónyuges, y dejar el tipo en el de transacciones de Bienes Inmuebles al 8% para aquellos de menos de 300.000 euros.

Sobre el IRPF, el diputado del grupo mixto solicita una bajada de dos puntos en los dos tramos más bajos, de tal forma que hasta 12.420 euros anuales se sitúe al 7,5% -frente al 9,5% actual- y disminuya del 12 al 10% hasta 20.000 euros al año.

Finalmente, del impuesto de Patrimonio, Juan Ramón Carrancio reclama que Cantabria aplique el tipo máximo que recomienda el Estado, ya que ahora en la Comunidad está un 20% por encima, lo que provoca que se pague en otras autonomías y se recaude menos en la nuestra.