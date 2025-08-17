La carroza 'Pandora' gana la Gala Floral de Torrelavega

TORRELAVEGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carroza 'Pandora', de Francis 2, ha sido la ganadora de la Gala Floral de la Virgen Grande de Torrelavega -fiesta de Interés Turístico Nacional- que se ha celebrado esta tarde en la Avenida de España con la participación de ocho carrozas, y que pone fin a la festividad.

En el segundo puesto ha quedado la creación 'Saphira', de Q.M Amigos; mientras el tercer lugar lo ha ocupado 'Folclore Cántabro', también de Francis 2.

Completan la clasificación por este orden 'Abanicos Florales' (Francis 2), 'Carnavalesca' (Q.M. Amigos), 'Sueños' (Q.M.Amigos); 'Frutas Escarchadas' (Francis 2) y 'Maleta de Superhéroes' (Francis 2).

Por otra parte, la Reina de la Gala ha sido Nuria Lavín, de la carroza 'Saphira'. La acompañan como primera Dama de Honor, Adriana Gutiérrez, de 'Sueños', y Saoia Castillo, de 'Saphira', como segunda.

En conjuntos, el primer premio ha sido para 'Saphira'; el segundo para 'Folclore Cántabro' y el tercero para 'Carnavalesca'.

Las carrozas han estado acompañadas en el desfile por las primeras diez peñas clasificadas en la Liga Somos 39300, la Banda Municipal de Música de Torrelavega, las Charangas 'Cancaneao', 'Los Marchosos' y 'Charanguilar', así como diferentes grupos folklóricos como el de Ural-Chelyabinsk (Rusia), la compañía de danzas 'Perú Místico', los coros y danzas 'Virgen de las Huertas' (Lorca, Murcia), o la agrupación infantil de danzas 'Virgen de las Nieves' de Tanos.

También han participado gigantes y cabezudos. Al final del desfile, se ha celebrado la habitual batalla de confeti y serpentinas.

La Gala Floral ha estado presidida por el alcalde, Javier López Estrada, acompañado por la concejala de Festejos, Patricia Portilla. También han asistido el consejero de Educación, Sergio Silva; la directora general de Turismo, María Saiz; además de la práctica totalidad de la Corporación, y representantes políticos regionales y de la comarca del Besaya, han informado el Ayuntamiento y el Gobierno.