La Casa de Cantabria en Madrid entrega sus Emboque de Oro a "lo mejor de Cantabria"

La Presidenta De Cantabria, María José Sáenz De Buruaga, Recibe El Emboque De Oro 2026 Que Concede La Casa De Cantabria En Madrid. - GOBIERNO

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cantabria en Madrid entregó anoche sus Emboques de Oro a diferentes personalidades de la región que representan "lo mejor de Cantabria", durante una cena-gala celebrada en el Gran Casino de El Sardinero.

La entidad distinguió con sus máximos galardones a la presidenta de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, al presidente del Racing y su Fundación, Manuel Higuera y Sebastián Ceria; y al poeta y novelista santanderino Álvaro Pombo, que recibirá en el premio de forma privada debido a su estado de salud.

Mientras, las distinciones de Socios de Honor en esta edición han sido para el Grupo Riojano, la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, y la Destilería Siderit.

En un inicio, la Casa de Cantabria en Madrid había acordado también otorgar su Emboque de Oro al excoronel jefe de la Guardia Civil de la comunidad autónoma Luis del Castillo, pero tomó la decisión de no entregárselo de manera "preventiva" y ante "la gravedad de los hechos" que trascendieron hace unas semanas, relacionados con la denuncia de un general por ordenarle no acudir al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

ALEGRÍA, EMOCIÓN, AGRADECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD.

Buruaga recibió con "alegría, emoción, agradecimiento y responsabilidad" el Emboque de Oro como "reconocimiento al esfuerzo colectivo de una tierra que cree en sí misma", según expresó en la velada. Tras recogerlo, se comprometió, durante su intervención en la gala, a "seguir trabajando con pasión y voluntad de hierro para estar a la altura de la confianza de los cántabros".

"No es un premio personal, sino un reconocimiento a la sociedad de Cantabria a la que me debo, a esa gran mayoría de cántabros que, desde todos los ámbitos, nos han acompañado y ayudado durante estos más de tres años a hacer posible ese gran proyecto de transformación y de cambio que tiene como único objetivo construir una Cantabria mejor, con más y mejores oportunidades para todos", manifestó.

Además, interpretó el galardón como "un gesto de confianza" al proyecto que lidera el Ejecutivo y a "una forma de entender el servicio público basado en el trabajo, la cercanía y la honestidad".

La cita contó con la presencia de representantes de la vida política, económica, social y cultural de Cantabria y Madrid, y por parte del Gobierno autonómico acudieron los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia; de Economía, Luis Ángel Agüeros; de Fomento, Roberto Media; de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; y de Salud, César Pascual, informa en nota de prensa el Ejecutivo.

LO MEJOR DE CANTABRIA

Su jefa recibió el 'Emboque de Oro' por su trayectoria profesional y su aportación a la comunidad, junto a Álvaro Pombo -que lo recibirá de manera privada por su estado de salud-, Sebastián Ceria y Manolo Higuera, "tres nombres que representan la mejor Cantabria" y "han regalado momentos de éxito y extraordinaria felicidad", según destacó la presidenta.

Además, manifestó el "honor" que supone compartir este premio con el Grupo Riojano, la asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada y la Destilería Siderit, a los que el centro montañés en la capital nombró Socios de Honor "por su brillante trayectoria" y por su trabajo en beneficio de Cantabria.

La presidenta también dedicó parte de su intervención a reconocer la trayectoria de la Casa de Cantabria en Madrid en sus cuatro décadas de historia, en las que "ha velado por la defensa de la identidad común y la marca Cantabria" desde la entrega y el compromiso de sus directivos, socios y colaboradores, creando "un hogar común unido por los valores, los colores y el sabor de la tierruca".

LOS EMBOQUES DE ORO

La concesión de los Emboques de Oro 2026 fueron propuestos y aprobados por la Junta Directiva de la Casa de Cantabria en Madrid, presidida por Carmen Ruiz Ballesteros, un acuerdo que fue ratificado posteriormente por la Asamblea General de Socios del centro regional en la capital de España, donde se encuentra una de las mayores comunidades cántabras del país.

El galardón es la máxima distinción honorífica que otorga la Casa de Cantabria en Madrid y se entrega desde 1982. Hace referencia a uno de los elementos más característicos de los bolos cántabros y representa al pequeño bolo que se coloca separado durante los partidos, que determina el tiro y que cuando se logra derribar, supone la jugada de mayor puntuación.

El Gobierno de Cantabria mantiene una especial colaboración con este centro autonómico a través de un convenio para contribuir a los gastos corrientes de la institución y para la mejora y mantenimiento de su sede social, una singular casa montañesa del arquitecto cántabro, Carlos de Riaño, localizada en la calle Pío Baroja de Madrid.