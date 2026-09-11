Casares anuncia que el PSOE propondrá al Parlamento elaborar una Ley de Cambio Climático en Cantabria

Cristina Narbona y Pedro Casares - PSOE

TORRELAVEGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado que su formación propondrá en el nuevo periodo de sesiones al Parlamento de Cantabria elaborar una Ley de Cambio Climático en Cantabria.

"Es una necesidad, es una urgencia, es una prioridad. Desde luego lo es para el Partido Socialista y va a ser una de las primeras iniciativas que llevemos en este periodo de sesiones", ha dicho.

Y es que para Casares, ciudades como Torrelavega, "merecen una oportunidad, merecen que la repensemos, merecen que pensemos también en la necesidad de tener más espacios verdes, más zonas de esparcimiento, más arbolado y que hagamos ciudades donde se pueda vivir".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de un pacto por la emergencia climática, algo, ha aseverado, que se ha vivido en la región esta temporada estival.

"En Cantabria lo hemos visto este verano. El verano más cálido de la serie histórica, una sequía que está causando graves perjuicios, terribles daños a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores y los incendios forestales y las cada vez más habituales tormentas o lluvias torrenciales", ha indicado.

Casares ha hecho estas declaraciones antes del acto de inicio del curso político socialista en Las Casonas de Viérnoles, celebrado este viernes, junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el candidato a la Alcaldía de Torrelavega, Agustín Molleda. También han participado las concejalas Patricia Portilla y Esther Vélez en una cita bajo el título 'La transformación ecológica como oportunidad de ciudad'.

Para el líder de los socialistas cántabros, el futuro de la capital del Besaya se va a construir "como siempre, como su bandera en rojo y en verde, con los sentimientos y la pasión de los socialistas", pero también con "el desarrollo sostenible y las oportunidades que representa hacer ciudades más habitables para la gente", ha señalado.

TRANSICIÓN "BUENA Y JUSTA"

Por su parte, Narbona ha incidido en que se está percibiendo en todo el país, también en Cantabria, los efectos de la aceleración del cambio climático. "Por eso desde el Gobierno de España se ha lanzado una vez más la propuesta para que todas las administraciones estén implicadas en medidas frente al cambio climático, frente a la emergencia climática", ha apostillado.

Ha destacado que "eso significa, por ejemplo, que las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, tendrían que estar aplicando la ley estatal sobre bomberos forestales".

Una ley, ha dicho la presidenta del PSOE, "que exige que los bomberos forestales trabajen durante todo el año, que no tengan trabajos en precario, que sean el número necesario para trabajar gestionando el monte durante la época más de invierno, de primavera, para que después los incendios durante el verano sean menos graves de lo que son ahora mismo".

Y esa es una de las cuestiones que, como ha insistido, se está reclamando desde el Partido Socialista. "Necesitamos que las otras administraciones, ayuntamientos y comunidades autónomas, cada uno con la responsabilidad que tiene, se impliquen para que efectivamente las ciudades sean más saludables, más habitables, para que el monte se gestione de manera correcta, para que tengamos la posibilidad de mitigar los efectos del calentamiento global", ha explicado.

Para la dirigente socialista, se está "ante un desafío que además tiene mucho que ver con la lucha también contra las desigualdades, porque el calor no afecta por igual a todo el mundo", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que quienes tienen la posibilidad de tener aire acondicionado en su casa, "obviamente pasan menos calor y sufren menos las consecuencias de ese calentamiento global".

Por ello, Narbona ha emplazado a avanzar en una transición en las ciudades y en el medio rural que sea buena "y que sea justa para todos y que además genere prosperidad".

"Todo lo que sea aprovechar bien nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio histórico, todo eso lo que conlleva son también puestos de trabajo y puestos de calidad", ha concluido.