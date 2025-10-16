Casares cree que Buruaga traspasó "una línea roja" con sus "calumnias" sobre Molleda y tendrá que ir ante la justicia

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, cree que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha traspasado una "línea roja que no se debe admitir ni tolerar en política" con sus "calumnias" y "mentiras" sobre el exalcalde de Cartes y secretario de Organización de los socialistas, Agustín Molleda, que "tendrá que defender en un tribunal de justicia", "si es capaz de mantenerlas".

Así se ha pronunciado este jueves respecto a la valoración que hizo ayer Buruaga sobre las plazas fijas que obtuvieron él y su hermana en un proceso de estabilización en el Ayuntamiento de Cartes cuando Molleda ostentaba la Alcaldía; unos hechos que la presidenta calificó de "corrupción de libro" y algo "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político, y por lo que, a su juicio, éste solo tenía "un camino digno, decente, honesto, que es coger la puerta y marcharse".

Tras estas palabras, Casares ha defendido el derecho de Molleda de acudir a los tribunales ante este tipo de acusaciones para defender su "honorabilidad".

De hecho, el secretario de Organización del PSOE de Cantabria ya anunció este miércoles en redes sociales que en los próximos días iniciaría acciones legales para "desmontar una maniobra de desgaste político y una noticia inventada y manipulada" en relación a la obtención de su plaza y la de su hermana.

Además, tras las palabras de Buruaga sobre este asunto, Molleda publicó también que si la presidenta no pedía disculpas, sería "la primera persona en pisar sede judicial sobre este tema".

Casares cree que, con sus acusaciones, Buruaga "dio un paso inaceptable e impropio de una presidenta que actúa más como presidenta del PP que como presidenta de Cantabria".

"Una presidenta que solo aparece para insultar a otras fuerzas políticas es una presidenta que no merece Cantabria", ha aseverado el líder de los socialistas cántabros, que ha censurado que una presidenta "desaparecida", que "no está ni se la espera", se permita lanzar "este mensaje calumnioso sobre una persona honesta que lo que ha hecho, como miles de personas en este país, es acogerse a una ley de estabilización de sus puestos de trabajo".

A su juicio, "hay límites que no se deben pasar". "Cuando uno acusa de determinadas cosas a un cargo público lo que tiene que hacer, en vez de difamar, en vez de insultar, en vez de calumniar, es, si tiene pruebas de algo, ir a los tribunales. Buruaga no las tiene porque sabe que todo es legal, que todo es transparente, y por eso no ha ido a la justicia", ha firmado.

Además, considera que Buruaga demostró que "desconoce la realidad de los procesos de estabilización en los ayuntamientos de Cantabria y también en el propio Gobierno de Cantabria".

"Los criterios de estabilización de plazas son criterios establecidos por orden de la Unión Europea y plasmados en una ley que aprobó el Congreso de los Diputados para la estabilización de plazas en toda España. Yo lamento el profundo desconocimiento que la presidenta Buruaga tiene de la legislación en este país", ha defendido.

SIN PROYECTO PARA CANTABRIA

Considera también que la jefa del Ejecutivo con las palabras que dijo --no sabe si por "incapacidad, desinformación o mala fe"-- "ha visto la oportunidad de desviar la atención de los problemas que hoy tiene Cantabria", que vive huelgas de docentes y la "privatización encubierta por la puerta de atrás de la sanidad".

Además, Casares ve a Buruaga "nerviosa". "No sé cuál es el motivo del nerviosismo de la presidenta de Cantabria. No sé si teme algo, si está tratando de esconder algo, de desviar la atención o si ve que la situación se le escapa; y sobre todo, que hay un partido político, el Partido Socialista, con un proyecto de región frente a su incapacidad para liderar esta región y trata de desviar la atención", ha dicho.

Y es que considera que Buruaga, con su ponencia de este miércoles en el Foro Económico de El Diario Montañés, dejó "claro que no tiene un proyecto para la comunidad autónoma de Cantabria".

Ha criticado que ésta usara "la mayor parte" de su intervención, para "atacar" al Gobierno de España y a Pedro Sánchez con un "discurso plagado de mentiras".

"La gente está harta, está cansada del enfrentamiento continuo entre las instituciones. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos ponernos de acuerdo por el bien de Cantabria", ha manifestado Casares.

Éste se ha preguntado "cómo va a ser malo" el actual Gobierno de España cuando es el que "más está haciendo por Cantabria en toda su historia" y está financiando "como nunca" a la comunidad, con un total de 2.700 millones.

"Todos los proyectos que hoy están en marcha en Cantabria, los está haciendo el Gobierno de España y Buruaga lo sabe y por eso trata de confundir a la ciudadanía", ha afirmado.

"¿Qué proyecto está haciendo Buruaga en Cantabria que no sea un proyecto que está financiando o en los que está colaborando el Gobierno de España?", se ha preguntado al respecto.

Y es esto lo que, a su juicio, Buruaga "combate" y trata de "confrontar" con sus declaraciones "porque sabe que su gestión es muy deficiente y negativa, que no está haciendo lo que tiene que hacer". "El Gobierno de España, el Gobierno del PSOE, está supliendo pues toda esa ausencia de políticas del Partido Popular en Cantabria", ha afirmado.

Pero "a pesar de los insultos y las descalificaciones, del enfrentamiento continuo" de Buruaga", Casares ha manifestado que el PSOE y el Gobierno de España y él mismo, como delegado del Gobierno, van a segur trabajando por Cantabria, "auque le pese" a la presidenta. "Es más importante el futuro de Cantabria, el futuro de los 600.000 hombres y mujeres de esta tierra, que lo que haga o diga Buruaga", ha dicho.

Casares ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras recibir en el anfiteatro exterior del Centro Botín a los 65 nuevos agentes que se incorporan a la plantilla de la Guardia Civil.