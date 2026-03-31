Casares dice que hoy comienza "un tiempo nuevo" en Reinosa, que pasará "de la inacción a un gobierno proactivo"

Bolado, Balbontín y Casares - INSTAGRAM -CASARES

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha augurado que la moción de censura que, previsiblemente, hoy hará alcalde de Reinosa al socialista Sergio Balbontín, con el apoyo del PRC, abre "un tiempo nuevo" para una capital de Campoo, que pasará "de la inacción a un gobierno proactivo" el cual tratará de devolver "la estabilidad y, sobre todo, el dinamismo" al Ayuntamiento.

Y es que a juicio de Casres Reinosa lleva tres años "paralizada", con el 'popular' José Luis López Vielba en la Alcaldía, con una serie de proyectos "totalmente estancados", entre los que ha citado el centro de salud, las viviendas sociales o iniciativas para impulsar el polígono de La Vega.

En contraste, el líder del PSOE ha asegurado que su partido tiene "muchos" proyectos para el municipio, como el propio polígono de La Vega, la llegada de la Alta Velocidad, las paradas del Alvia y la adaptación de espacios urbanos.

Sobre Balbontín, Casares ha asegurado que el secretario general del PSOE reinosano "va a liderar un gobierno de diálogo y, sobre todo, de escucha permantente" con la ciudadanía para resolver "hasta lo más básico en un Ayuntamiento que no funciona".

En esta línea, ha asegurado que el nuevo equipo de Gobierno (PSOE-PRC) va a contar con el Partido Socialista de la región y con la "acción decidida" del Gobierno de España (PSOE-Sumar), ha avanzado el delegado del Gobierno.

Por último, Casares ha insistido en que va a ser "un buen día para los campurrianos y las campurrianas" y se ha marcado el objetivo de "trabajar, trabajar, trabajar y mucho diálogo".

Así lo ha afirmado este martes, a preguntas de los periodistas, durante sus declaraciones sobre el paquete de medidas para afrontar la guerra de Oriente Medio.