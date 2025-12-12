Casares dice que el PSOE debe ser "contundente": "Me repugnan personajes como Ábalos, Santos Cerdán o Paco Salazar"

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Cantabria y delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, ha defendido que el partido debe actuar "con rapidez y contundencia" respecto a los casos que se están descubriendo de acoso sexual y también en torno a la corrupción.

"Me repugnan personajes como Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar...". "No nos representan", y "los hombres del Partido Socialista tenemos que ser más contundentes todavía y ponernos en primera línea en defensa de los derechos de las mujeres de este país y de las mujeres del PSOE", ha afirmado Casares a preguntas de los medios este viernes en Santander.

También ha dicho que le "repugnan enormemente comportamientos" como el de Leire Díez, quien lideró el PSOE en Vega de Pas y fue teniente de alcalde, aunque Casares ha subrayado que llegó "casi por casualidad" y fue "hace muchos años, nada que ver con las direcciones del partido en la actualidad". "No forma parte ni ha tenido en los últimos años ningún cargo en el Partido Socialista, ni orgánico ni institucional", ha dicho.

En la misma línea, el secretario general se ha desvinculado del exasesor de Moncloa acusado de acoso. "No me une ningún vínculo con Paco Salazar. Es una persona con la que, además, nunca he compartido ninguna complicidad interna y, es más, he diferenciado mucho y me he distanciado mucho de lo que representaban ellos", ha sentenciado.

En todo caso, cree que toda "esta gente" ha "engañado al PSOE". "Han utilizado un partido noble, que es el mayor instrumento que tiene la sociedad para mirar al futuro y construir igualdad, en beneficio propio. No nos representan y, por tanto, esta gente no tiene ningún tipo de cabida". "Nunca deberían haber estado en el PSOE".

Respecto a los escándalos de corrupción, Casares ha dicho que son "algunos casos que evidentemente golpean al PSOE en la conciencia de un partido muy comprometido con la transparencia y la honradez", y del que ya no forman parte "ninguno" de los implicados, que "fueron expulsados en el primer momento". "En el PSOE no cabe la corrupción".

"OTROS ROMPÍAN ORDENADORES A MARTILLAZOS"

No obstante, ha defendido dejar trabajar a la justicia, con la que los socialistas "colaboramos desde el primer momento, y no todos los partidos han hecho lo mismo": "otros rompían a martillazos ordenadores para que no hubiese pruebas contra la corrupción del Partido Popular", ha criticado.

En paralelo, ha apostado por reflexionar y "empezarnos a tomar todavía más en serio medidas contra la corrupción para que sean ejemplarizantes" y "nadie tenga la más mínima tentación" de cometerla.

"Hay que legislar para cargar contra los corruptos, pero también contra los que se dejan corromper. Este país se lo tiene que tomar en serio y este Gobierno en particular quiere impulsar esas reformas", ha reivindicado.

Por otro lado, respecto a las denuncias de acoso sexual ha asegurado que el PSOE "no va a tolerar bajo ningún concepto ningún caso, ni posible ni sospechoso, de conductas que se salgan de lo normal". "Sobrepasar límites o usar tu situación para intimidar a las mujeres no cabe en el Partido Socialista".

Casares ha reconocido que "es cierto que en el primer caso llegamos tarde y eso no puede volver a pasar". Un caso en el que "no parece que haya habido esa rapidez que demandábamos dentro y fuera", pese a lo que ha pedido a las mujeres del partido que "confíen" en el PSOE.

De hecho, ha enfatizado que si han existido esas denuncias es porque existen protocolos en los canales internos, y eso "no lo pueden decir todos los partidos", pese a que en ninguna formación "estamos exentos de la violencia machista".

El secretario general ha defendido a un partido "feminista", que ha "construido igualdad en este país", y por ello "no podemos permitir que unos pocos manchen esa hoja de ruta del Partido Socialista".

Así, ha insistido en que la formación debe ser "muy contundente para que esto no vuelva a pasar". "Vamos a acompañar a las mujeres, a defender a las mujeres, a creer en las mujeres y a no tolerar nunca más ningún caso que pueda repetirse en el Partido Socialista", ha sentenciado Casares en declaraciones a los medios en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.