Casares y el embajador de Moldavia apuestan por reforzar las relaciones entre este país y Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el embajador de Moldavia en España, Eugeniu Revenco - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha recibido este martes al embajador de Moldavia en España, Eugeniu Revenco, en un encuentro en el que ambos han apostado por "reforzar los lazos culturales, económicos y de cooperación" entre este país de Europa del este y Cantabria, "explorando nuevas oportunidades para estrechar relaciones en ámbitos de interés mutuo".

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la visita del embajador a la comunidad autónoma, Casares ha destacado que Cantabria es la tercera comunidad autónoma con mayor número de moldavos, más de 3.000.

La Delegación del Gobierno ha indicado que esta visita oficial "refuerza" su compromiso "con el diálogo internacional y la cooperación institucional, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos exteriores que favorecen el desarrollo económico, cultural y social de la región".