Casares espera que el convenio de la intermodal de La Pasiega se firme antes del verano

Delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, espera que el convenio para la financiación, construcción y explotación de la estación intermodal del polígono de La Pasiega, en Piélagos, se firme antes del verano.

"No tenemos todavía un día concreto. Yo espero que antes del verano se pueda firmar ese convenio para la construcción de esa estación intermodal", ha indicado el también secretario general del PSOE en la comunidad este jueves, a preguntas de los medios después de que el Ejecutivo regional haya autorizado en su reunión semanal la rúbrica del convenio con la administración central.

Casares ha subrayado que se trata de "un compromiso" del Gobierno de España para poder dotar de una estación intermodal al centro logístico que se construye en el Llano de La Pasiega.

"Desde el principio, el Gobierno de España ha estado con este proyecto estratégico para la comunidad autónoma", ha destacado el delegado, para referirse a una partida de 22 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado y con los que Cantabria, y según ha dicho, "está en buena parte financiando las obras" del polígono.

"Y, por supuesto, cumpliremos con ese compromiso, también del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que podamos tener esa estación intermodal", ha agregado Casares, que espera que el convenio de financiación y construcción se firme "antes del verano".

Correrá a cargo del Ejecutivo autonómico, ADIF y la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), que autorizará el convenio en su Consejo de Administración del 8 de mayo y, una vez que Adif haga lo propio, el documento se podrá rubricar.

Según el consejero de Industria, Eduardo Arasti, las obras comenzarán en octubre de 2027, es decir, 15 meses después de la firma del convenio.