Casares espera que "en las próximas semanas" se cierre el listado de viviendas de la SAREB que pasarán al parque público

1112257.1.260.149.20260825130810 Bloque de viviendas vacías en la calle Ballestas de Guarnizo.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

LAREDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), espera que "en las próximas semanas" se pueda cerrar el listado definitivo de las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en la comunidad que se transferirán a la entidad estatal Casa47 y que pasarán a formar parte del parque público como alquiler asequible.

Así lo ha manifestado este martes en Laredo en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha indicado que, aunque no se conoce todavía el número definitivo de viviendas, será "una cantidad importante" --la SAREB las cifró hace unos días en más de 850-- y ha destacado que "equivaldría a más de todas las viviendas que se hayan podido construir en esta legislatura" con ayuda de los ejecutivos de Cantabria y España.

Casares ha reafirmado el compromiso del Gobierno central con la vivienda, "una de las líneas estratégicas esta legislatura". Por ello, ha asegurado que se está trabajando con Casa47 para cerrar el listado definitivo y poder conocer cuántas viviendas estarán disponibles en Cantabria "de forma urgente", ya que "es una prioridad".

Casares ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras la Junta Local de Seguridad que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Laredo.