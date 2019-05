Casares ve "muy grave" que Igual "se salte" la Ley Electoral

Publicado 08/05/2019 12:38:12 CET

El candidato socialista cree que la alcaldesa no va a debates por "miedo" a que los ciudadanos "juzguen" los "desastres" de su gestión

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, considera "muy grave" que la actual regidora y aspirante a la reelección por el PP, Gema Igual, "se salte" e "incumpla" la Ley Electoral, y le ha pedido que no utilice el Ayuntamiento "al servicio de intereses partidistas".

El socialista ha respondido así este miércoles a preguntas de los periodistas a propósito de la multa que la Junta Electoral de Santander ha impuesto a Igual por publicitar en campaña obras a través de la web del Consistorio, de la que le insta a retirar una docena de anuncios de proyectos al tiempo que le impone la sanción máxima prevista para estos supuestos, de 600 euros.

"Es muy grave que un partido político que quiere seguir ostentando la Alcaldía de la ciudad se salte e incumpla la Ley Electoral", ha considerado Casares, que confía en que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir en las próximas semanas previas a los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo.

Ante los "incumplimientos" de quien "quiere ser nuevamente alcaldesa" de la ciudad y la multa de la Junta Electoral, el líder del PSOE local ha lanzado un mensaje a todas las fuerzas políticas que concurren a las urnas el 26M y, en especial, al PP, que gobierna la capital cántabra, para que "no se usen las instituciones al servicio de intereses partidistas".

"Limpieza en la campaña electoral. No utilicemos las instituciones al servicio del Partido Popular, como ha hecho Gema Igual", ha insistido Casares, que ha instado a la alcaldesa a que "cumpla lo antes posible" la resolución de la Junta Electoral, y que se centre, al igual que el resto de candidatos, en explicar a través de sus partidos los respectivos proyectos electorales, pero "en igualdad de condiciones".

MIEDO A LOS DEBATES

En relación con lo anterior, y también a preguntas de los medios, el jefe de los socialistas de la ciudad y de la oposición ha lamentado que la alcaldesa haya rechazado participar en debates electorales, algo "reprochable" con lo que "desprecia" a los vecinos, que tienen "derecho a saber" las propuestas de los candidatos para los próximos años y "confrontar ideas" de los distintos partidos de cara a decidir el voto el 36M.

Cree Casares que Igual se niega a participar en estas citas por "miedo" a que los ciudadanos "juzguen" su gestión, tras "cuatro años de desastres" en la ciudad. Pero le ha advertido de que, aunque no vaya a los debates -en medios de comunicación u otros, como el propuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos- los santanderinos "van a tener presente" la labor 'popular' esta legislatura, porque "no llegamos neutros a las elecciones".

"Entiendo que Gema Igual tenga miedo a la ciudadanía y a su gestión", ha manifestado el líder del PSOE, que lamenta esa actitud e invita a la alcaldesa a que recapacite y reconsidere su postura. "Tenemos tiempo todavía para debates electorales".

"Yo creo que alguien que no se atreve a debatir y a confrontar, que ni siquiera da la cara ante los ciudadanos y medios de comunicación no se merece ni tan siquiera ostentar el sillón que ahora tiene de la Alcaldía de Santander", ha reflexionado Casares, para recordar que es un sillón que "no le dieron los ciudadanos", ya que no fue "elegida" por ellos, sino que accedió al cargo tras la marcha de Iñigo de la Serna al Ministerio de Fomento.

"Y ahora que se lo pueden dar (el sillón) ni siquiera quiere exponer ante ellos las propuestas. Es muy reprochable y cuanto menos cuestionable", ha insistido Casares para asegurar que el PSOE va a asistir a "todos" los debates aunque no vaya el PP, porque cree que es "bueno" y "sano" para la democracia. "No tengo miedo a defender mi programa electoral", ha concluido.