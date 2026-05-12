Casi el 75% de la superficie de la Ciudad del Transporte está sin actividad y la gestiona la APS

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SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 70 o 75 por ciento de la superficie de la Ciudad del Transporte (CITRASA) ya está sin actividad y ha pasado a ser gestionada por la Autoridad Portuaria de Santander (APS), titular de dichos terrenos de dominio marítimo portuario.

Así lo ha informado el presidente de la APS, César Díaz, este martes a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que esas empresas ya han buscado reubicaciones en distintos espacios para seguir desarrollando su actividad y ya está previsto, "en poco tiempo", empezar a generar actividad directamente portuaria dentro de la Ciudad del Transportista.

Estas reubicaciones se enmarcan en un proceso de transición, en el que se están dando autorizaciones cada seis meses --la siguiente, en junio-- para, de manera "ordenada y coordinada", generar "los menores perjuicios posibles", tras la finalización de la concesión para la explotación de este suelo portuario, cuyo plazo máximo finaliza en junio de 2027.

Asimismo, tras haber conseguido recuperar "gran parte" de la superficie de la Ciudad del Transportista, Díaz ha avanzado que la APS está analizando, desde el punto de vista técnico, qué actuaciones llevar a cabo para poder conectar esa parcela, que se encuentra "completamente rodeada por infraestructuras viarias de primer nivel", con el Puerto.

El objetivo es que "funcione operativamente" como una ampliación del mismo y se integre dentro de la zona de servicio para facilitar toda la operativa necesaria para cuando esté plenamente en funcionamiento con actividad portuaria.

"Tenemos que conseguir, de alguna forma, un cordón umbilical que una la Ciudad del Transportista con la zona de servicio del Puerto y ya estamos trabajando en eso", ha indicado el presidente de la APS.

Díaz ha hecho estas declaraciones en la inauguración del triángulo curvilíneo en el Puerto de Santander.