Casi 800 emprendedores han solicitado ya las ayudas del Ayuntamiento

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 793 emprendedores han solicitado ya las ayudas del Ayuntamiento de Santander dirigidas al sector con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19 a través de tres programas de subvenciones dotados con un total de 650.000 euros.

Así lo ha informado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno PP-Cs, Javier Ceruti, que ha dado cuenta de los acuerdos de la última Junta de Gobierno local.

En concreto, la Junta ha aprobado las subvenciones destinadas a paliar los efectos de la crisis del Covid-19 sobre emprendedores y micropymes con tres programas, uno dotado con 100.000 euros para ayudas al lanzamiento empresarial, otro de 500.000 euros para el mantenimiento de la actividad y el tercero, de 50.000 euros, para ayudas a la digitalización de la actividad comercial y los efectos de la crisis.

Para los programas uno y tres el plazo terminó el 12 de mayo y se presentaron 98 solicitudes al primero y 53 al tercero, que se están tramitando.

Por su parte, el plazo para el segundo sigue abierto hasta la finalización del estado de alarma o el agotamiento de los 500.000 euros previstos para la financiación. Hasta el momento se han presentado 642 solicitudes, de las que se han revisado 204, y 179 de ellas tienen pendientes aportaciones documentales. Además, ya hay 25 beneficiarios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos y han accedido a la subvención. Hasta el momento, la cantidad asciende a 24.464 euros.

Este acuerdo se ha tomado fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, como también el acuerdo de levantar la suspensión temporal del contrato de gestión de las actividades de los centros cívicos y la red de huertos a la empresa Optima Proyectos SL. La fecha es desde el 1 de junio y se organizarán actividades de acuerdo con las medidas del estado de alarma, ha indicado Ceruti.

En el área de Empleo se ha desestimado el recurso de reposición interpuesto un abogado contra la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial en situaciones de suspensión por cese o reducción de facturación, es decir, las ayudas al alquiler de negocios siempre que el arrendatario rebajara un 25% el precio de la renta al menos durante tres meses.

Ceruti (Cs) ha explicado que jurídicamente este requisito pedido por el Ayuntamiento no está prohibido, por lo que el recurso se ha desestimado, aunque "políticamente" él no comparte esta medida porque condiciona la ayuda a una tercera persona.

No obstante, ha afirmado que la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha explicado que esta acción responde a una petición de las asociaciones para promover este tipo de acuerdos, pero que la "voluntad" del Ayuntamiento no es "excluir a nadie" por lo que está previsto que se convoquen otras ayudas que no contemplen esta exigencia.

Además, Ceruti ha dicho que las normas del estado de alarma prevén que cuando el propietario se niegue a una reducción y haya habido una parálisis de la actividad, se pueda reclamar por vía judicial.

Finalmente, entre otras medidas, la Junta ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva, por parte de la Fundación Santander Creativa. Las ayudas aún no se han convocado.

TERRAZAS

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre la posible flexibilización de las terrazas de locales, el portavoz del equipo de Gobierno ha confiado en que el plan de choque contra el Covid-19 que se está elaborando en el Ayuntamiento contemple este tipo de medidas porque su filosofía es "hacer todo lo posible por ayudar a los negocios" que han resultado comprometidos por la crisis.

Ceruti ha confiado en que el borrador del plan de choque que se ha redactado contando con aportaciones del equipo de Gobierno, oposición y sectores implicados, para el que aún se pueden realizar sugerencias hasta el viernes, finalmente incluya este tipo de ayudas.

Como portavoz del equipo de Gobierno, Ceruti ya dicho que hay "toda la voluntad de facilitar, en la medida de lo posible, estas medidas para ayudar a los negocios en apuros".

También se ha preguntado a Ceruti por la Feria taurina de Santiago, de la que no tiene información más allá del Consejo de la Plaza de Toros que se celebrará este viernes y en el que probablemente se decida el futuro del festejo de este año.