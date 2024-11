Casi toda la plantilla de la logística de Solvay secunda el primer paro horario en el turno de mañana, según el comité

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi toda la plantilla operativa de Katoen Natie, concesionaria del servicio de logística de la fábrica de Solvay en Barreda, ha secundado este lunes el primer paro de dos horas convocado por el comité de empresa (UGT, CCOO y USO) en el turno de mañana, que proseguirá de 15 a 17 horas en el de tarde y de 23 a 01 horas en el de noche, ha informado el comité.

Según ha precisado su presidente, Lorenzo Fernández (UGT), salvo el personal contratado a través de empresas de trabajo temporal (ETT) y el de oficinas, el resto de la plantilla operativa en el turno de mañana ha secundado el paro.

Fernández ha recordado que este primer día del calendario de paros de dos horas en cada turno de trabajo, convocado hasta el 5 de diciembre, coincide con una nueva mediación de negociación del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) programada a las 17 horas.

"Tenemos muy claro que no se puede seguir así y que la empresa no puede seguir vulnerando nuestros derechos y salarios ni la seguridad en el puesto de trabajo", ha remarcado el sindicalista, que ya advirtió el pasado viernes, en una concentración de la plantilla frente a la sede del Gobierno de Cantabria, que "si no hay un acuerdo, es más que posible una huelga general".

Los paros de dos horas iniciados hoy se unen a un calendario de movilizaciones que la plantilla de Katoen Natie, integrada por algo más de 70 trabajadores, comenzó el pasado 4 de noviembre con concentraciones de protesta diarias (de 13 a 15 horas) frente a la puerta de acceso de la fábrica de Solvay.