El Castillo de Ocharán, en Castro Urdiales, sale a la venta por 6,5 millones - ENGEL & VÖLKERS

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Ocharán de Castro Urdiales, una de las propiedades históricas más relevantes de España y uno de los escasos conjuntos monumentales privados que actualmente pueden adquirirse en el mercado europeo, ha salido a la venta por 6,5 millones de euros.

Diseñado a comienzos del siglo XX por el arquitecto Eladio Laredo, el conjunto reúne en una única propiedad varios espacios como el castillo principal, el Observatorio-Reloj, una piscina de agua de mar conectada directamente con el Cantábrico, un frontón, varias edificaciones auxiliares y espacios históricos que conservan buena parte de su configuración original.

El castillo fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984 y constituye uno de los principales referentes arquitectónicos del municipio y del patrimonio urbano de Cantabria.

Tiene 20.000 metros cuadrados de jardines catalogados y más de 2.000 metros cuadrados construidos.

Según ha informado la directora de Engel & Völkers Norte --que comercializa la propiedad--, Laura Berridi, desde que se puso a la venta el 14 de noviembre de 2025 ha habido ocho clientes interesados, seis de ellos de nacionalidad española, uno de Reino Unido y otro de Finlandia.

Más allá de su valor económico, el Castillo de Ocharán constituye uno de los grandes símbolos patrimoniales de Castro Urdiales que forma parte de la identidad visual y emocional del municipio desde hace más de un siglo, así como uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura ecléctica desarrollada por Eladio Laredo.

Su característica torre-observatorio, concebida originalmente como reloj y observatorio astronómico, continúa dominando el perfil marítimo de la ciudad y constituye uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles del litoral cántabro.