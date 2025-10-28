CCOO aborda los riesgos laborales psicosociales de los gerocultores derivados de "deficientes" condiciones laborales

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras ha subrayado la necesidad de poner en valor la profesión gerocultora con una jornada en la que aborda los riesgos psicosociales que sufren las trabajadoras del sector de la dependencia fruto de sus "deficientes" condiciones de trabajo.

El sindicato ha presentado el encuentro en una rueda de prensa en la que han participado la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío; María José Barrio y Laura Sotorrio, secretaria de Negociación Colectiva y responsable del sector de la dependencia de la organización, respectivamente, e Irene Álvarez, secretaria de Salud Laboral de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.

Las representantes sindicales han explicado que se trata de un taller práctico en el que se pone en valor la salud laboral y a los delegados de prevención como parte activa de la acción sindical y han reclamado "más salario, menos jornada y mejores condiciones laborales" como los tres ejes centrales que propone CCOO para dignificar la profesión cuidadora.

Barrio ha remarcado la importancia de la mejora de las condiciones laborales de cara a la prevención de riesgos psicosociales en esta actividad, al tratarse de "una profesión muy dura, tanto física como mentalmente", y ha recordado que "todas las personas necesitaremos cuidados en algún momento y estos tienen que ser profesionales y organizados, que no entorpezcan la salud de las personas trabajadoras del sector, fundamentalmente mujeres".

Entre las condiciones laborales perjudiciales a las que están expuestas estas trabajadoras, Barrio ha señalado la sobrecarga de trabajo o la precariedad, ante las que demandaráns políticas de prevención "efectivas" porque su objetivo es identificar y controlar los factores que afectan la salud mental y física para proteger el bienestar y derecho a un trabajo digno de los profesionales.

A pesar de que el Gobierno regional "ponga énfasis" en formar a trabajadores para el sector, CCOO cree que "no es la solución para atraer profesionales mientras no mejoremos las condiciones laborales", ha señalado la sindicalista, para quien "es fundamental subir ratios y realizar jornadas adecuadas".

Álvarez, por su parte, ha incidido en que "los riesgos son condiciones de trabajo que se derivan del diseño de estos puestos", y con esta jornada se abordará un trabajo en grupo para que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "sea una realidad en los puestos de trabajo".

Sobre el sector de la dependencia, Álvarez ha incidido en que "hay que avanzar en una menor carga de trabajo y mayor compensación salarial" para prevenir los riesgos psicosociales porque, en lo que tiene que ver con la salud mental, "la exposición a alta inseguridad, como la preocupación por la pérdida de empleo y los cambios de condiciones de trabajo, incrementa las posibilidades de padecer trastornos depresivos en un 61% y hasta un 77% de sufrir trastornos ansiosos y un 30% las posibilidades de consumir psicotrópicos".

Para Álvarez, "este trabajo requiere un gran esfuerzo y, cuando hablamos de ratio de personal, hablamos también de cuántas personas se necesitan trabajando en cada turno para atender a las personas usuarias, y eso son cargas de trabajo que, si están mal distribuidas o son altas, también son riesgos psicosociales", ha concluido.