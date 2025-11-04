CCOO advierte de un mercado laboral marcado por la estacionalidad mientras el paro en la industria sigue en alza

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha advertido que el mercado laboral de Cantabria sigue marcado por la estacionalidad mientras el paro en la industria continúa al alza, tras conocer los datos del desempleo del mes de octubre en la región, que registra un incremento de 554 personas paradas más respecto a septiembre (+2,03%), la sexta en la que más crece el desempleo.

Un aumento del paro que viene acompañado de un descenso de la afiliación a la Seguridad Social, con 654 personas afiliadas menos que el mes anterior. Sigue siendo, sin embargo, el mejor dato de un mes de octubre de la serie histórica, con 235.280 personas afiliadas -4.099 más que en el mismo mes del año anterior, que ya marcó record con 231.181 personas-, según el sindicato.

El análisis de los datos del desempleo por sexos muestra un incremento superior en el caso de las mujeres, con 339 más en paro, por lo que el 61,19% del aumento en Cantabria lo asumen ellas, que "trabajan, en su mayoría, en el sector servicios, que adolece de una mayor precariedad y estacionalidad y ha sido el más golpeado por el aumento de desempleo en el mes de octubre, con 606 personas más", ha precisado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

A respecto, ha advertido que "a pesar de que mes a mes estamos en cifras record de personas afiliadas a la Seguridad Social, vemos que el desempleo sigue aumentando en los meses que están fuera de la temporada estival y nos preocupa especialmente en lo relativo a la industria, que lleva cuatro meses seguidos encadenando aumento del paro". En este sector, el desempleo ha crecido en 51 personas y, sin embargo, ha descendido en la construcción y entre las personas sin empleo anterior.

Por franjas de edad, el desempleo ha aumentado en todas, excepto en el caso de los hombres menores de 25 años. Respecto a las personas mayores de 45 años, Lombilla ha recalcado "la importancia" del Plan de Empleo que se ha presentado este mes de octubre con la intención de paliar la situación de este colectivo, en el que el paro ha aumentado en 214 personas, que representa el 58,60% del total de desempleo.

Por otra parte, en cuanto a la contratación, durante el mes de octubre se han firmado un total de 15.013 contratos, 913 menos que en el mes de septiembre (-5,73%). De estos, 4.376 han sido indefinidos, 22 más que el mes anterior (+0,51%) y 10.637 contratos temporales, 935 menos que en septiembre (-8,08%), suponiendo la contratación indefinida un 29,15% del total, "una vez más, nuestros datos se encuentran muy por debajo de la media estatal, donde alcanza un 42,58%", ha apuntado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

Desde CCOO, una vez más, han recordado que "los Presupuestos Generales de Cantabria para el próximo año tienen que poner a las personas trabajadoras en el centro de las políticas, favoreciendo una mejora económica y un cambio en el modelo productivo para el progreso de nuestra comunidad".