CCOO alerta de que las "buenas cifras" del comercio minorista no suponen ni más empleo ni mejores condiciones laborales

Reclama convenios "dignos y justos" en el sector que reconozcan "el esfuerzo y el trabajo" de los trabajadores

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado de que las "buenas cifras" registradas en lo que va del año por el comercio minorista en Cantabria, una de las comunidades con mayor incremento, "no se traducen ni en más empleo ni en mejores condiciones laborales".

En un comunicado, la Federación de Servicios de CCOO en la comunidad ha señalado que Cantabria es "la cuarta con mayor perjuicio entre crecimiento de ventas y aumento de empleo en lo que va de año (3,5 puntos)", según el gabinete de estudios del sindicato.

"Una vez más, vemos cómo las buenas cifras del sector no se reflejan en los puestos de trabajo", ha denunciado el secretario general de dicha federación, Pablo Toyos, que ha lamentado que, a pesar de que la comunidad recibe cada vez más turistas y de que "Cantabria está de moda, esto no se traduce en empleo de calidad ni en mejoras reales para las personas trabajadoras".

A su juicio, esta situación es consecuencia de un modelo económico que prioriza los beneficios empresariales por encima de las condiciones laborales.

"No se está contratando más personal, ni mejorando las jornadas ni los salarios. Lo que se está haciendo es cargar sobre las espaldas de las plantillas el esfuerzo de asumir más carga de trabajo sin contraprestación. Como siempre, la cuenta de resultados solo beneficia a una de las partes", ha indicado.

RECLAMA CONVENIOS "DIGNOS Y JUSTOS"

La Federación ha apuntado que ahora que se está negociando el nuevo convenio colectivo del comercio textil y está a punto de iniciarse la del comercio del metal es "un buen momento para reconocer el esfuerzo de los trabajadores de los comercios minoristas y propiciar convenios dignos y justos".

"Hay que actualizar las políticas laborales del sector textil y comercial en un momento en el que la región ha superado todas las expectativas turísticas y, como arrojan las cifras, se está vendiendo más", ha indicado.

Y es que, en su opinión, "no se puede permitir que se consolide un modelo donde las cifras de negocio aumentan mientras se reduce el empleo o no se mejoran las condiciones laborales de las plantillas".

LOS DATOS DEL COMERCIO MINORISTA EN CANTABRIA

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el pasado 29 de agosto, las ventas del comercio minorista en Cantabria crecieron un 6,1% en julio en comparación con el mismo mes de 2024, la segunda comunidad autónoma donde más aumentaron y por encima de la media (4,3%), mientras la ocupación en el sector registró un alza del 0,8% anual.

En el conjunto de los siete primeros meses del año, las ventas crecieron un 5% en la comunidad, también por encima de la media nacional (3,8%), mientras que el empleo aumentó un 1,2%, también inferior a la media nacional (1,5%).