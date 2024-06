CCOO censura la "irrisoria" partida para el aumento de retribuciones sanitarias y que el dinero "se queda en unos pocos"

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha censurado este jueves la "insuficiente" e "irrisoria" partida para el aumento de retribuciones sanitarias así como que este dinero "se queda en unos pocos".

"En principio, las retribuciones económicas que está presentando esta Consejería son 400 euros en cuatro años para el colectivo A1 (médicos) y 60 euros para el celador".

Así lo ha denunciado la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Cantabria, Arantxa Cosío, durante la concentración convocada por este sindicato en la sede de la Consejería de Salud minutos antes del comienzo de la Mesa Sectorial de sanidad, previsto para las 9.00 horas.

Cosío ha avanzado que el sindicato planteará a la Consejería que "hasta aquí hemos llegado, que no entendemos que las retribuciones no sean justas y equitativas, que no entendemos que se secuestre la Mesa Sectorial y no se traiga y se ponga encima de la mesa todo lo que hay que negociar; y desde luego, que las partidas presupuestarias que nos han traído la última vez en plan 'lentejas, o las tomas o las dejas', no nos ha gustado absolutamente nada, ni a nosotros, ni a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud".

CCOO entiende que la partida presentada por el Gobierno para el aumento de las retribuciones es "insuficiente", debido en su opinión a que "el reparto que ha decidido de forma unilateral esta Consejería con el colectivo médico ha sido de un 42-43% de la partida presupuestaria para 2.200 trabajadores y el resto, para 8.200".

Un reparto que ha calificado de "vergonzoso" porque "no es justo", ya que se está tratando a las categorías profesionales de una forma "triste, que deja la sensación de que no todos somos iguales ante la visión de esta Consejería de Salud".

Máxime, ha subrayado Cosío, cuando durante la pandemia de Covid y en el post-Covid, todo el colectivo sanitario "dimos, unos más que otros, efectivamente, porque unos estuvieron en primera línea y otros, lógicamente, en su casa refugiados porque era lo que tocaba. Ahora el reparto parece que solo es para unos pocos y, desde luego, no es lo que entendemos", ha reiterado.

Como ejemplo, se ha referido al incremento de 400 euros en cuatro años acordado para los médicos, que sería de 60 en el caso de un celador, que ha calificado de "irrisorio".

Cosío se ha remitido al pacto por la sanidad acordado entre el Gobierno y el Sindicato Médico. "Es algo gracioso, porque hablan del Covid, hablan de reforzar, hablan de dar esa palmadita en la espalda con dinero a todos, pero el dinero solo queda unos pocos: no puede ser", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que CCOO pidió al consejero de Salud, César Pascual, que lleve a la Mesa Sectorial "una partida presupuestaria extra" porque si no lo hace, el sindicato y los trabajadores, "que están completamente en desacuerdo con este reparto, que es injusto, porque no es equitativo, ni además está dando lo que hay que dar", no se van a quedar "callados".

Por ello, ha advertido que si la Consejería "no centra el tiro, nos va a encontrar en la calle con paros, con manifestaciones, con concentraciones, con lo que los trabajadores quieran para decir que en la sanidad de Cantabria estamos todos y todas las categorías, desde el celador hasta el cirujano cardiovascular más importante".