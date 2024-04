CCOO convoca otra movilización del sector de la discapacidad por la negociación del convenio

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha convocado el miércoles 17 de abril otra movilización del sector de la discapacidad ante la "parálisis permanente" de la patronal en la negociación del convenio colectivo.

La concentración será a las 12.00 horas frente a la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y se replicará en las principales ciudades españolas.

En un comunicado, CCOO de Cantabria ha criticado que el XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas Con Discapacidad está estancado desde el otoño de 2021 por la "parálisis permanente, inacción y pasotismo" de la patronal del sector.

Por eso, la Federación de Enseñanza del sindicato ha convocado una nueva concentración de protesta, similar a las que realizará en las principales ciudades de la geografía nacional, después de que las organizaciones empresariales hayan rechazado la subida salarial propuesta y para insistir en la necesidad de un mediador en la negociación.

El sector de la discapacidad de Cantabria, que emplea alrededor de 1.500 personas, seguirá movilizándose para hacer público que la negociación del convenio lleva dos años en punto muerto y que es "fundamental" firmarlo "para ajustarse a las necesidades reales de los trabajadores que están soportando cómo se merman sus derechos y sus condiciones laborales sin que la patronal tome cartas en el asunto".

El presidente del Comité Intercentros del sector de la discapacidad de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Daniel Rodríguez, ha lamentado que los trabajadores llevan "mucho tiempo soportando los caprichos de unas patronales que no quieren dar su brazo a torcer para negociar un convenio justo y digno".

En su opinión, no se reclaman "cosas desorbitadas" sino que se trata de "criterios objetivos" para que los profesionales del sector "no se queden atrás" y "no se precarizen sus derechos".

Cuestiones como que los salarios base estén por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mejoras en la incapacidad temporal, acceso a la jubilación parcial, días de asuntos propios y nuevos complementos salariales, entre otros. "De lo que se trata es de avanzar en unas mejores condiciones laborales que también repercutan en un mejor servicio asistencial", ha remarcado.

Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha llamado a la participación no solo de los trabajadores afectados sino también los usuarios de estos servicios y de sus familias, "porque son con quienes trabajan codo con codo para ofrecer el mejor servicio posible".