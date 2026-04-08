CCOO denuncia falta de plazas, "privatización" y tareas "abusivas" al profesorado en la FP de Cantabria

Archivo - Imagen del IES Peñacastillo en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) de Cantabria ha advertido al consejero de Formación Profesional, Sergio Silva (PP), que "no puede sacar tanto pecho" de la situación de la FP en la escuela pública de la comunidad, ya que presenta una "sistemática privatización", falta de plazas en ciclos que son "claves" para el desarrollo económico o la imposición de tareas "abusivas" al profesorado que afectan a la prevención de riesgos laborales.

El "dato de la vergüenza" para el sindicato es que el 30,2% de la oferta de FP está fuera de la red pública, por encima de la media nacional, que la privada ha crecido más de un 10% en la última década o que "en torno a 700" alumnos se quedaron sin plaza el pasado curso, como han trasladado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO y el responsable de FP y miembro del equipo de Educación Pública en este órgano, Conchi Sánchez y Rafael Medina, respectivamente.

Uno de los puntos en los que han puesto el foco son las instrucciones remitidas al inicio del curso por la Consejería, que "imponen" al profesorado funciones que "no le competen" sino que corresponderían a los técnicos en prevención de riesgos laborales, como elaborar manuales técnicos de las máquinas con las que trabajan, medidas correctivas para su mal funcionamiento, reparar averías o diseñar protocolos de trabajo.

Además, los sindicalistas han criticado que, tras las protestas a raíz de esas instrucciones en las que "todo cabe", se optó por una solución "chapucera", que fue impartir un curso de prevención en riesgos laborales en el que cada profesor debía realizar el 'checklist' de tres máquinas. De este modo, "entre todos habrían hecho el checklist por la cara, con la responsabilidad que eso supone".

Y es que esto implica firmar que la herramienta está en perfectas condiciones, lo que para CCOO es "una negligencia clarísima" y "peligrosísimo tanto para el docente como para el alumnado", teniendo en cuenta que en algunas especialidades la maquinaria está "muy obsoleta".

Así, el sindicato está llevando a cabo una campaña para explicar las tareas que competen a los profesores y ha elaborado un modelo de alegaciones para que éstos se dirijan a la Dirección General de Personal Docente y a la de FP para pedir la exoneración de esas tareas como medida de protección.

NECESIDAD DE PLAZAS

Otra de las reivindicaciones de CCOO es la creación de nuevas plazas de FP para bajar las ratios de alumnos, "en muchos casos de 30 por aula", y para que los solicitantes no se queden sin plazas en el sistema público y tengan que acudir al privado, como señalan que ocurre por ejemplo en los ciclos vinculados a sanidad y cuidados, que son los "más demandados".

En este punto, han lamentado que existen una serie de títulos que llaman "secuestrados" por no ser accesibles en el sistema público -como higiene bucodental, radioterapia o imagen diagnóstica-.

Sánchez y Medina han lamentado que la Consejería rechazara dos "macroproyectos" que planteó el anterior Gobierno PRC-PSOE para implantar centros integrados en Noja y en Viérnoles, especializados respectivamente en la rama sanitaria y de energías renovables, sobre las que no hay oferta formativa en la región.

También han señalado que el Gobierno está "sistematizando una implantación de la FP dirigida hacia la costa y grandes macrocentros, dejando abandonadas determinadas zonas rurales", por lo que han defendido implantar ciclos ligados al desarrollo de esas áreas, en ramas como la agropecuaria o la madera.

Otras de las críticas han sido la dificultad de acceso mediante transporte público a los centros más alejados, que se "eche de un día para otro" a los profesores de apoyo cuando se termina su contrato, que "en muchos centros no se está respetando el orden de lista de interinos" o el "limbo jurídico" en el que se encuentran los alumnos de FP Dual cuando realizan sus prácticas en empresas, ya que "no están bajo la protección de un convenio colectivo" y los profesores tampoco pueden vigilar su labor.