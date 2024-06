CCOO denuncia que el Gobierno acuda a empresas externas para la falta de personal de los albergues de Solórzano y Campoo

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que el Gobierno de Cantabria contrate a empresas externas para solucionar la falta de personal en los dos albergues que gestiona directamente, el Gerardo Diego de Solórzano y el de Alto Campoo, situado en Brañavieja, en lugar de ampliar la plantilla o recurrir a las bolsas de empleo existentes.

Para la Sección Sindical de CCOO en el Ejecutivo, aunque el problema no es nuevo, se está "agravando significativamente" en los últimos tiempos ante la imposibilidad de la Administración de negar reiteradamente los permisos a los que tienen derecho los trabajadores de estos centros.

En este sentido, la delegada de CCOO en el Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria, Reyes Baquero, ha afirmado que el Servicio de Juventud de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad "está recurriendo a la privatización del servicio" porque hasta ahora lo hacía era "denegar los permisos, ya que tradicionalmente los asuntos propios no son sustituidos por el personal interino del Gobierno de Cantabria".

Sin embargo, "ha llegado el momento en el que no es posible seguir precarizando las condiciones laborales del personal y lo que ha hecho es un remiendo, un parche contratando a una empresa privada para que los trabajadores puedan tener las licencias que legalmente les corresponden”, ha señalado Baquero.

En un comunicado, la Sección Sindical ha manifestado que esta situación "evidencia" que falta de personal y que existe "una mala gestión de los recursos porque lo que no es de recibo es que se denieguen asuntos propios y vacaciones por necesidades del servicio".

“Está claro que la gestión que se realiza en estos centros no es buena. Siempre dicen que los porcentajes de ocupación son muy bajos y quizás sea porque no hay una campaña de promoción atractiva. Algo se estará haciendo mal cuando está claro que Cantabria está de moda pero la ocupación no llega a estas instalaciones, que deberían ser un atractivo para los visitantes”, ha lamentado la sindicalista, para quien sería necesario ampliar las plantillas "para dar un buen servicio a las personas que usan estos albergues y para garantizar las condiciones laborales de su personal”.

La representación sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria ha calificado de "vergonzoso" que se recurra a empresas privadas y se "privatice el servicio" cuando hay bolsas con personal "que viene de pasar un duro proceso selectivo a través de una oposición y que son fundamentales para poder tener una plantilla estable y de calidad sin necesidad de recurrir a la privatización".