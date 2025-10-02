CCOO dice que si no cambia el modelo productivo seguirá "la inestable y cíclica dinámica" del mercado laboral regional

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha valorado los datos del desempleo del mes de septiembre, que registra un aumento de 121 personas paradas más con respecto al mes de agosto (+0,45%), y ha advertido que, una vez más, queda de manifiesto "la total dependencia de nuestro mercado laboral al sector servicios" y, más concretamente, al turismo, pues a nivel estatal, por el contrario, el paro ha descendido un 0,20%.

En este sentido, el sindicato ha advertido que si no se apuesta de manera "seria" por una transformación y un cambio del modelo productivo persistirá "la inestable y cíclica dinámica del mercado laboral de Cantabria", vinculada a los vaivenes de la estacionalidad.

Analizando los datos del desempleo por sexos, el sindicato observa otra constante: el 90,91% del aumento del desempleo en Cantabria lo asumen las mujeres, que son las que, junto a las personas jóvenes, se emplean en el sector servicios, "el más vinculado a la precariedad, la estacionalidad y las jornadas parciales" y donde el paro ha subido en 124 personas (102,48%).

Es por eso también que durante este mes de septiembre el paro "ha golpeado con fuerza" a los jóvenes con menos de 25 años, con 294 desempleados más.

"Las cifras del paro de septiembre evidencian que persisten las bolsas de precariedad en mujeres y personas jóvenes. No nos cansaremos de repetir que hay que apostar por mejorar la calidad del empleo y las condiciones laborales en todos los sectores en general pero especialmente en el sector servicios que, en Cantabria, está íntimamente ligado al turismo y a su estacionalidad", ha señalado la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón,.

A pesar de que los datos de septiembre en lo que se refiere al paro no son positivos, CCOO ha destacado la afiliación a la Seguridad Social ha marcado un nuevo récord para un mes de septiembre, con 235.934 personas afiliadas a último día de mes, un hito que se viene repitiendo en los últimos años.

"Es evidente que a pesar de los altibajos de las cifras de paro y la precariedad, el mercado laboral está en un momento bueno, con una alta afiliación a la Seguridad Social y unas tasas de desempleo más bajas que en otras épocas, que nos permiten aspirar al pleno empleo. Estamos convencidas de que el camino a seguir pasa por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales", ha apuntado Mantecón.

Por otra parte, en lo que a la contratación se refiere, en septiembre se han firmado 15.926 contratos, 2.086 más que en agosto (15,07%). Por tipo de contrato, se han firmado 4.354 indefinidos, 1.140 más que en agosto (35,47%) y 11.572 temporales, 946 más (8,90%), suponiendo la contratación indefinida un 27,34% del total, muy por debajo de la media estatal (43,3%).

"Vamos a seguir promoviendo las mejores necesarias en las condiciones laborales de los y las trabajadoras a través de la negociación colectiva. Seguiremos luchando para que los márgenes empresariales que siguen en máximos históricos se repartan", ha concluido Mantecón.