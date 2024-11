CCOO exige a Igual que extienda la adecuación retributiva a todo el personal del Ayuntamiento de Santander

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Santander ha exigido a la alcaldesa, Gema Igual, que extienda la adecuación retributiva a todo el personal funcionario y laboral del Consistorio.

El sindicato ha realizado esta exigencia tras conocer que en el Pleno celebrado este miércoles se aprobó "la mejora exclusiva de los salarios" de las cinco personas que ejercen labores de auxiliar administrativo con contratos eventuales para el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento.

"No tenemos nada en contra de mejorar los salarios de estas personas que ayudan en la acción del Gobierno Municipal del PP, faltaría más, pero lo que no podemos tolerar es que se beneficie a unos pocos y no se tenga en cuenta a quien de verdad presta los servicios a la ciudadanía de Santander, que son las personas funcionarias y laborales del Ayuntamiento", desde bomberos y policías hasta personal en tareas de trabajo social y educación social, mantenimiento o en el funcionamiento de la administración general, ha señalado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera.

Para la Sección Sindical, "poco o nada" ha cambiado la situación respecto a las legislaturas anteriores con los nuevos gestores de Recursos Humanos, ya que "sigue en pie la imposición de las políticas de personal donde solo se aparenta que hay una negociación porque ni se escucha a la representación de los empleados municipales ni se tiene en cuenta sus propuestas", ha denunciado.

"La forma de trabajar de la Corporación municipal y su equipo supone una clara lesión a los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento y supone una pérdida de recursos económicos porque judicializar las relaciones laborales supone gastos en costas judiciales para el Ayuntamiento, es decir, que emplea el dinero de los ciudadanos de forma negligente porque pierde sistemáticamente todos los juicios que los sindicatos les planteamos en los juzgados de lo social y en el contencioso administrativo y lo hacen a sabiendas porque van avisados de que no están cumpliendo con la legislación laboral", ha apuntado Rivera.

En este sentido, la Sección Sindical ha puesto como ejemplo el curso básico de formación que están realizando los funcionarios en prácticas de la Policía Local.

Por eso ha reiterado su llamada al diálogo y a la negociación para abordar con los sindicatos "todos estos asuntos en las distintas mesas y no tomar decisiones unilaterales que muchas veces van en contra de la legislación", ha concluido el delegado de CCOO.