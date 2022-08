CC.OO no firma el convenio de Hostelería porque "no reúne las condiciones mínimas"

El sindicato entiende que el convenio, que sí ha suscrito la patronal y UGT, "no recoge medidas imprescindibles"

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO ha explicado que no ha firmado el nuevo convenio colectivo de Hostelería en Cantabria, que sí han rubricado la patronal y UGT, porque, a su juicio, "no reúne las condiciones mínimas que se merecen los trabajadores" del sector y no incluye "medidas imprescindibles".

Así lo ha señalado este miércoles, en un comunicado, la secretaria general de la Federación de Servicios de CC.OO en Cantabria, Marta Careaga, quien ha asegurado que el sindicato ha negociado "hasta el último momento, pero finalmente no ha sido posible" firmarlo.

Según ha indicado, los "grandes escollos" de la negociación del convenio han sido la regulación de los fijos discontinuos a tiempo parcial y las subidas salariales.

Respecto a los fijos discontinuos a tiempo parcial, Careaga ha apuntado que CC.OO ya avisó "que no los aceptaría a cualquier precio".

Y en cuanto a la segunda cuestión, ha afirmado que las subidas salariales que recoge el nuevo convenio de hostelería "se mantienen muy alejadas de las que incluyen otros convenios renovados recientemente".

Por otro lado, Careaga ha incidido en que, en el convenio, tampoco se han incluido medidas para mejorar las condiciones de las camareras de piso, que --ha recordado-- "era una de las reivindicaciones de CC.OO".