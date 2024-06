CCOO pide un modelo turístico "laboralmente responsable" y en "sintonía" con el "auge turístico" de Cantabria

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha insistido este viernes en la necesidad de implantar un modelo turístico "laboralmente responsable" que vaya en consonancia con el "auge turístico" que está experimentando la región, porque "Cantabria está de moda", y que también tiene su reflejo a nivel nacional.

Así lo ha solicitado la Federación de Servicios de CCOO en un comunicado, en el que ha recordado que número total de viajeros en el primer cuatrimestre alcanzó los 298.237, que son 8.829 más que en el mismo periodo del año anterior, y de los que el 80% eran residentes en España y el 20% en el extranjero.

De este modo, aunque la presencia del turista internacional aún es "muy tímida en Cantabria", según los datos extraídos del INE a juicio de CCOO, su presencia "va aumentando progresivamente", pasando del 15,5% que suponía en 2019, al 20% actual.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, Marta Careaga, ha considerado "evidente" el "boom turístico" no solo en Cantabria, sino en todo el país. En la región, la media de establecimientos abiertos en los primeros cuatro meses de 2024 (277) es mayor que la de 2023 (272), 2022 (249) y, mucho más elevada que en 2019 (255), teniendo en cuenta, además, que estos datos no corresponden del periodo álgido del turismo, ha apuntado.

También se emplean más personas en el sector. Según los datos del INE, la progresión va en aumento en los últimos años y está por encima de la de 2019.

Sin embargo, las "buenas cifras" de la coyuntura turística "no tienen su reflejo en las condiciones laborales" de los trabajadores, ha denunciado Careaga, que ha subrayado lo "fundamental poner fin a los problemas que nos trasladan los trabajadores del sector", que pasan por excesos de jornada, no reconocimiento de las categorías, descansos, incumplimientos en materia de seguridad y salud o contratación en fraude de ley, ha enumerado.

Para la sindicalista, "ofrecer un servicio turístico de calidad es imprescindible si va a ser uno de los sectores de referencia. No vale cualquier cosa y para que sea de calidad también hay que tener bien a quién atiende a los turistas, que son las personas que dan la cara".

Según Carea, "si no existiera tanta precariedad en la hostelería, si no se explotara al personal como se hace en gran medida, otro gallo cantaría. Basta ya de ganar y hacerse rico a costa de los trabajadores", ha instado, como también a mejorar sus condiciones laborales "porque eso repercutirá en el servicio que se da y garantizará que Cantabria sea un buen destino de vacaciones".

Para la Federación de Servicios, ahora que se han conocido los datos del paro del mes de mayo, donde la mayor caída del desempleo, más de un 90%, lo ha protagonizado el sector Servicios, es "un buen momento" para "cumplir con lo que se estipula en los contratos, de no engañar a la gente o, de incluso, ofrecer mejores condiciones de las que marca el convenio, que CCOO no firmó. Así, los empresarios del sector se garantizarán una buena campaña estival y no se arriesgarán de forma innecesaria. Está claro, hay que repartir beneficios", ha sentenciado Careaga.