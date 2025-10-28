CCOO propone a la Junta de Personal Docente una huelga indefinida unitaria antes de acabar 2025

Un grupo de personas con pancartas durante la manifestación por la adecuación salarial de los docentes - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha comunicado que propondrá "una vez más" a la Junta de Personal Docente una huelga indefinida "unitaria" como vía para "desatascar" el conflicto educativo por la adecuación salarial del profesorado, que ya se alarga desde hace más de un año.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha trasladado que el sindicato propuso la semana pasada a la Junta de Personal reunirse estos días para determinar los siguientes pasos a dar, ya que entiende que, después de cinco jornadas de huelga -la llevada a cabo del 20 al 24 de octubre-, "no conviene dejar pasar toda la semana no lectiva sin tomar decisiones".

"Llevamos desde el curso pasado insistiendo a los demás sindicatos en la necesidad de convocar una huelga potente y, sobre todo, unitaria", ha señalado Sánchez, después de que CCOO impulsara la semana pasada una huelga diferente a la del resto de sindicatos de la Junta.

Así, ha propuesto una huelga indefinida unitaria antes de acabar 2025, que sea convocada por la Junta de Personal y permita al conjunto del profesorado "parar a la vez y articular una presión suficiente para acabar este conflicto con un acuerdo satisfactorio". Además, Sánchez ha recalcado que desde hace meses CCOO insiste en que "hay que elevar la presión y seguir aumentando la organización de los docentes en sus centros".

La pasada semana, CCOO convocó cinco días de huelga para todos los cuerpos docentes, "ejecutando el acuerdo anunciado en agosto por la Junta de Personal Docente", para los días 20, 21, 22, 23 y 24 de octubre, así como la manifestación de la tarde del jueves 23 de octubre que aglutinó a más de 7.000 docentes para reclamar una adecuación retributiva correspondiente al poder adquisitivo perdido por el "incumplimiento" del Gobierno de Cantabria del anterior acuerdo salarial y el aumento del IPC, que cifran en 325,66 euros.

Además, el sindicato exige una reducción de ratios ligada a la atención a la diversidad y la cobertura diaria de sustituciones.

Tras estas movilizaciones, la organización sindical explica que sigue sin tener noticias por parte del Gobierno de Cantabria (PP), al que acusa de "ignorar las reivindicaciones del profesorado, que son idénticas a las del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Cantabria; porque todos estamos interesados en que nuestros hijos e hijas estudien en las mejores condiciones posibles".

Sánchez ha advertido que desde CCOO han demostrado que "no están dispuestos a dar su brazo a torcer" en la defensa de los intereses de los trabajadores y confía en que sus compañeros de las demás organizaciones sindicales "comprendan que ahora mismo el camino tiene que pasar por una huelga indefinida unitaria, acabando de elevar la presión, para no dejar que el Gobierno de Cantabria siga alargando el conflicto".

Y ha insistido en que "cada mes que pasa, estamos perdiendo poder adquisitivo. Una huelga indefinida unitaria es una herramienta eficaz para acortar los tiempos y reivindicar nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza", ha concluido en un comunicado.