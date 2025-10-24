CCOO reclama más inversión para reforzar los sistemas públicos de salud y dependencia y seguir mejorando las pensiones

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado más inversión para reforzar los sistemas públicos de salud y dependencia y seguir mejorando las pensiones.

Así lo han pedido este viernes en rueda de prensa la secretaria general del sindicato en Cantabria, Rosa Mantecón; el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados en la región, José Antonio Sánchez Gimeno, y Juan Sepúlveda, secretario general de esta Federación a nivel nacional, quienes han presentado el Observatorio Social de las Personas Mayores, elaborado por CCOO en colaboración con la Fundación 1º de Mayo.

Mantecón ha destacado el trabajo "constante y riguroso" de la Federación de Pensionistas en el análisis de la situación de las personas mayores, subrayando que el envejecimiento de la población "es una buena noticia, pero plantea grandes retos para el país que requieren respuestas desde los poderes públicos".

Ha recordado que Cantabria cuenta con una tasa de envejecimiento del 24%, tres puntos por encima de la media estatal, y que en la próxima década las personas mayores podrían llegar a representar un tercio del conjunto de la población. Una evolución que implica necesidades "crecientes" en relación a los sistemas públicos que garantizan la calidad de vida de las personas mayores, ha apuntado.

La secretaria general de CCOO ha advertido que el sistema sanitario público "debe acometer cuanto antes" una mejora de la financiación para que "no se siga deteriorando la atención primaria y especializada".

En este sentido, ha sostenido que en los Presupuestos de Cantabria para 2025, el gasto destinado a atención primaria se situó en el 17,2%, por debajo del año anterior, y ha insistido en que es "urgente" un refuerzo de la inversión sanitaria y también en atención a la dependencia.

Respecto al sistema público de pensiones, Mantecón ha aludido a la actuación que se ha llevado a cabo en esta materia para garantizar una revalorización acorde a los incrementos de los precios, incidiendo también en mejoras de la financiación del propio sistema.

Por su parte, José Antonio Sánchez Gimeno ha detallado los principales datos del Observatorio Social de las Personas Mayores en Cantabria: 148.618 pensiones con una cuantía media de 1.382 euros, 34.854 pensiones de viudedad con una media de 987 euros, y 4.429 pensiones no contributivas con una media de 550 euros mensuales.

Así, ha puesto en valor la reforma alcanzada fruto del Diálogo Social, con la que se "revertieron" los recortes de la reforma de 2013, se recuperó la revalorización conforme a la inflación, "resultando un importante incremento en las pensiones y eliminando el factor de sostenibilidad que reducía la pensión en su cuantía inicial en función de la esperanza de vida".

Además, ha hecho hincapié en que el problema de la vivienda y del alquiler también atañe a las personas mayores, en la necesidad de un "buen" sistema de dependencia, y en la importancia de "un sistema sanitario público y de calidad con personal suficiente", algo que "en la actualidad no existe".

"Cada vez tenemos más esperanza de vida y necesitamos de más cuidados porque las personas mayores somos las más vulnerables pero estos cuidados tienen que ser prestados por personal cualificado y bien remunerado porque en la actualidad es un sector muy feminizado y precarizado", ha lamentado Sánchez Gimeno.

Ha reivindicado que "esto no puede seguir así", por lo que ha pedido "invertir más para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reducir las listas de espera", ha insistido. "No somos piezas de coche, somos personas mayores que necesitan cuidados y una sanidad pública de calidad", ha concluido.

INVERTIR EN SANIDAD Y CIUDADANOS NO ES UN GASTO

Por último, Juan Sepúlveda ha remarcado que el aumento de la población mayor exige reforzar los sistemas públicos de salud, dependencia y pensiones, y ha defendido que invertir en sanidad y cuidados no es un gasto, sino una "obligación social" ante problemas como "la soledad no deseada, la pobreza energética, la pobreza en general, la brecha digital, el maltrato a las personas mayores".

Al respecto, ha señalado que la atención a la dependencia debe ser una "prioridad" y ha reclamado duplicar la financiación actual del sistema, que hoy está en torno al 0,8% del PIB cuando habría que alcanzar el 1,5% para "acabar con las listas de espera y dar una atención con servicios profesionales".