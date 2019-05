CCOO y UGT desconvocarán la huelga si Sanidad firma el principio de acuerdo alcanzado

Publicado 14/05/2019 14:39:15 CET

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT han suspendido la concentración prevista para este miércoles, 15 de mayo, en todos los centros del Servicio Cántabro de Salud (SCS) tras alcanzar un principio de acuerdo con la Consejería de Sanidad para tratar de desbloquear el conflicto en este ámbito tras el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración el pasado mes de octubre y que han desencadenado las movilizaciones de estos días.

De hecho, los sindicatos han anulado la concentración --entre las 14.15 y las 14.45 horas-- para acudir a la mesa sectorial prevista a partir de las 9.30 horas en la que, si se ratifica por escrito el consenso al que han llegado para recuperar la jornada de 35 horas, estarían dispuestos a desconvocar la huelga indefinida fijada a partir del próximo día 23, así como los paros previos el 20, 21 y 22.

La reunión se celebrará en la sede de la Consejería, tras el encuentro "maratoniano" mantenido ayer, lunes, entre representantes de los trabajadores y del departamento que dirige María Luisa Real, desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, y en el que se dio un "giro importante" al llegar a ese principio de acuerdo que desde ambas formaciones sindicales valoran como "positivo" toda vez que atiende las principales reivindicaciones planteadas.

Las mismas son la creación de empleo y efectividad de la jornada de 36 horas para el primer año de implantación, la no discriminación entre categorías profesionales, el establecimiento de una mesa técnica para establecer las necesidades de Atención Primaria y la progresiva dotación de personal celador en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

MEDIDAS

Así lo han señalado este martes en rueda de prensa los responsables de Sanidad de CCOO, Arantxa Cossío, y de UGT, José María Fernández, quienes han detallado que el consenso alcanzado abarca la creación de empleo, 109 puestos este año y otros tantos el próximo, en Atención Primaria y Especializada, que se corresponden -dicen- con los suprimidos durante la anterior etapa del Gobierno del PP, marcada por los "recortes".

Además, los Servicios de Urgencia de Atención Primaria van a contar desde este próximo mes de junio con cuatro nuevas plazas de celadores, a las que se irán sumando más de forma progresiva hasta llegar a los 28 que se necesitan en los SUAPs, según cálculos de ambos sindicatos.

También en materia de empleo Sanidad se ha comprometido a ejecutar la jornada de 36 horas --a partir del 1 de mayo de este año, y de 35 horas en la misma fecha de 2020--, para recuperar la jornada laboral y que va a suponer "un antes y un después", según los dos sindicatos, ya que mejorará la condiciones de los profesionales y la calidad asistencial a los pacientes.

Asimismo, ambas formaciones han arrancado a la Consejería el compromiso de que no haya "discriminación" por categorías en el SCS. Así, se pondrá fin a las "desigualdades" en los complementos de atención continuada o el de las guardias localizadas, que hasta ahora no se estaban "pagando", entre otros aspectos.

El compromiso también abarca la creación de una mesa técnica de Atención Primaria, para contar con los profesionales de este área y que trabajen "codo con codo" con la administración para "repensar" el modelo actual, que "no funciona" y que no se puede "gestionar mal".

La misma se tendrá que convocar antes del próximo 10 de octubre y en ella serán los propios profesionales quienes hablarán de sus problemas y propondrán soluciones a los "déficits" existentes en este área asistencial.

APERTURA CENTROS SALUD POR LA TARDE

Tanto Cossío como Fernández han hecho hincapié en que la implantación de las 35 horas no quiere decir en ningún momento que los centros de salud no tengan que abrir hasta las cinco de la tarde, ya que consideran que los cántabros tienen "derecho" a esa asistencia y ellos la "obligación" de prestarla.

"Estamos de acuerdo con la necesidad de mantener abiertos los centros de salud por la tarde (de 15 a 17 horas) para que se dé una atención asistencial continuada y de calidad" a los cántabros, han señalado, al tiempo que han pedido que "se gestione con criterio y no únicamente a base de peonadas".

En este sentido, han reflexionado que "no es normal que centros de salud por la mañana no vean cinco enfermos y se mantengan abiertos por la tarde y no vean ninguno". Así, creen que en algunos "no hace falta".

Para finalizar, los portavoces de UGT y CCOO han advertido de que el preacuerdo firmado ayer, lunes, será "papel mojado" si no se refrenda en la mesa sectorial, de este miércoles, al ser el "único órgano competente" para negociar y firmar acuerdos.

PAROS SINDICATO MÉDICO

Además, preguntados por los paros convocados por el Sindicato Médico -que no está en la mesa sectorial- y que este martes mantienen en los hospitales un seguimiento similar (de más del 80%) al logrado el lunes, los portavoces de CCOO y UGT han considerado que esa formación "tiene la fuerza que tiene", pero han recalcado que a los acuerdos se llega en la mesa sectorial.

"Las reglas del juego salen de donde salen", han apuntado, al tiempo que han dejado clara su apuesta por que no haya "discriminación" entre ninguna categoría profesional y por tener una visión "de futuro".