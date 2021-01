CCOO ve que la pandemia "ha ahondado aún más las desigualdades en el mercado laboral"

Alerta del fuerte aumento del desempleo en diciembre, "un nuevo varapalo"

SANTANDER, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha lamentado el incremento del paro en 5.900 personas en 2020, un 16% más que el año anterior, y ha achacado este "mal dato" no sólo a la pandemia, que no ha hecho más que "ahondar en una herida que no acaba de curarse": la de un mercado laboral "dominado por la precariedad y una dramática temporalidad que no permite asentar una estabilidad real en el empleo".

Con respecto al mes anterior, el desempleo se ha incrementado en 576 personas, un 1,37% más, señala el sindicato para destacar el número de contratos comunicados en diciembre, la gran mayoría temporales, con lo que "la precariedad sigue siendo la norma de la contratación". Y es que en 2020, el 92,65% de los contratos registrados fueron temporales frente a tan sólo un 7,35% de indefinidos.

"En diciembre la situación no ha sido mucho mejor, manteniéndose la temporalidad en un 92,97% y los indefinidos en tan sólo un 7,03%", lamenta a continuación CCOO.

"Por supuesto que los efectos de la pandemia están notándose de pleno en los datos del paro pero quizás sus consecuencias no serían tan nefastas si la precariedad no siguiera marcando el día a día de nuestro mercado laboral", reflexiona esta formación.

A su juicio, este modelo basado en "la temporalidad, la estacionalidad y la parcialidad no funciona" y señala que "el gran reto" de la región en este 2021 tiene que ser combatir esta precariedad y apostar por la calidad y la estabilidad en el empleo.

La secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha señalado que abordar la precariedad en el empleo es "la gran asignatura pendiente" para el año que acabamos de estrenar, porque "hay que apostar por empleos dignos y de calidad".