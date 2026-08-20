El CEIP Mateo Salmón de Cacicedo de Camargo contará el próximo curso con una rampa adaptada

Obras de la rampa adaptada en el colegio Mateo Escagedo Salmón de Caciedo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está ejecutando una nueva rampa de acceso de diez metros de longitud en el CEIP Mateo Escagedo Salmón, en Cacicedo, una actuación destinada a eliminar barreras arquitectónicas y atender las necesidades de accesibilidad del alumnado de este centro educativo.

El alcalde, Diego Movellán, ha visitado los trabajos que se están desarrollando durante estas semanas junto al concejal de Obras Menores, Joaquín Arroyo, y el pedáneo, Teo Marrón.

En nota de prensa, Movellán ha indicado que esta intervención permitirá "tanto el acceso como el desplazamiento por el centro en condiciones adecuadas de seguridad y autonomía" desde el comienzo del próximo curso.

Además, ha avanzado que esta actuación se reforzará con la futura instalación de un ascensor en el centro educativo, una mejora en la que ya trabajan de manera conjunta el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria.

"Cuando hablamos de mejorar nuestros colegios, hablamos también de conseguir que todos los alumnos y alumnas puedan utilizarlos en igualdad de condiciones", ha aseverado el regidor, para quien la intervención "es prioritaria".

ACTUACIONES EN OTROS COLEGIOS

Desde que los colegios e institutos del municipio cerraron sus puertas por las vacaciones de verano, el equipo de Obras del Ayuntamiento ha realizado labores de mantenimiento, reparación y adecuación en todos ellos.

Entre otras actuaciones, en el colegio de Escobedo se han instalado placas de pladur para mejorar el aislamiento frente a la humedad y se han pintado dos aulas; mientras que en el CEIP Agapito Cagiga, en Revilla, se están llevando a cabo trabajos de reparación de goteras, además del pintado de la pista de futbito y diferentes estancias.

También en el CEIP Gloria Fuertes, en Muriedas, se ha instalado una nueva caldera, o en el Juan de Herrera, en Maliaño, se está reparando el muro perimetral.