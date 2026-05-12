La celebración del ascenso del Racing sería el domingo en los Campos de Sport del Sardinero

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SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander celebrará el próximo domingo, 17 de mayo, en los Campos de Sport del Sardinero, el posible ascenso a LaLiga EA Sports, que podría producirse ese fin de semana, el sábado o el domingo, en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa en el Puerto de Santander, en las que ha señalado que este viernes se reunirá la Junta de Seguridad para definir los detalles del dispositivo especial, tanto para el partido del sábado contra el Valladolid, declarado como de alto riesgo, como para la celebración del "tan ansiado" ascenso del Racing a Primera División que, "en cualquier caso, será el domingo", según ha dicho.

Casares ha señalado que ya se está trabajando para coordinar todos los dispositivos de seguridad, que incluye a la Policía Local, la Policía Nacional, la seguridad privada del Racing y todas las instituciones.

De hecho, ha indicado que hoy también se va a celebrar una reunión previa de coordinación entre el equipo, la Policía Local y la Policía Nacional, si bien los detalles se materializarán el viernes en esa Junta de Seguridad.

El delegado ha destacado que Santander y Cantabria están volcados en dicho acontecimiento, así como también lo está la Delegación, en este caso para que "todo esté al servicio de la celebración y al servicio de que el partido vaya con total normalidad".

El Racing necesita vencer este sábado 16, a las 18.30 horas, al Real Valladolid, que ya ha logrado la permanencia en la categoría, y esperar a que no gane la Unión Deportiva Almería o el Real Club Deportivo de La Coruña.

Los almerienses disputan su partido a la misma hora que el cuadro cántabro, por lo que el Racing podría celebrar el ascenso el mismo sábado, cuando los rojiblancos se enfrentan a la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado y todavía con opciones de ascenso directo.

Además, los cántabros tienen una segunda oportunidad de celebrar el ascenso este domingo 17, cuando se celebra el Deportivo-Andorra, a las 14.00 horas.