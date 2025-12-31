Un centenar de vecinos se concentran contra la 'okupación' de un piso en Solórzano

Vecinos de Solórzano se concentran contra la 'okupación' de un piso en la localidad - VECINOS SOLÓRZANO/CEDIDA

SANTANDER, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de vecinos de Solórzano se han concentrado para protestar contra la 'okupación' de un piso en esta localidad, que a priori sería el primer caso de este tipo que se produce en el municipio.

La concentración se ha desarrollado este martes de forma "pacífica y sin incidentes" frente al inmueble afectado, un primer piso situado encima de la farmacia del pueblo, según han informado a Europa Press los convocantes y participantes.

Durante el acto, los asistentes han exhibido una pancarta con el mensaje 'Ocupas no', con el objetivo de mostrar su "firme rechazo" a este fenómeno, y han coreado consignas como "fuera, fuera" o "no queremos ocupas".

Según han explicado los afectados a esta agencia, desde noviembre del 2024 vienen avisando de la necesidad de la vivienda para sus hijas. Así, el 7 de enero del 2025 se notificó formalmente, mediante documento firmado, la no renovación del contrato de arrendamiento ante la necesidad de destinar el piso al uso habitual de las hijas mayores de la propietaria.

El contrato finalizó el pasado 1 de mayo de 2025 y, desde esa fecha, la vivienda permanece ocupada sin título. Posteriormente, ambas partes firmaron un acuerdo de buena fe hasta el 31 de octubre con la intención de que los ocupantes entregaran el piso de forma voluntaria, extremo que finalmente no se ha producido.

Tras el envío de un segundo burofax requiriendo la entrega de la posesión, los propietarios interpondrán la correspondiente demanda judicial.

Durante este tiempo, los inquilinos permanecen en la vivienda "sin título habilitante y sin asumir los gastos de suministros" como luz y agua, que tampoco han sido abonados, según han señalado los propietarios.

Estos han explicado, además, que llegaron a ofrecer una compensación económica para facilitar la salida voluntaria del piso, sin que hasta el momento haya habido resultado positivo.

"IMPOTENCIA, RABIA Y TRISTEZA"

Los afectados han expresado la "impotencia, rabia y tristeza" que sienten por la situación que están viviendo y han agradecido el apoyo recibido por parte de los vecinos del municipio.

"Ver la injusticia duele; duele ver cómo se burlan de nosotros y cómo, aun teniendo la razón, las manos de quienes deberían actuar están atadas", han manifestado los propietarios, quienes también han destacado "la unión y la fuerza" del pueblo de Solórzano para afrontar y tratar de resolver este problema.

Al hilo de lo anterior, destacan además que durante la concentración, uno de los inquilinos acudió al lugar en un vehículo "de alta gama", en el asiento del copiloto, y al llegar "saludó y aplaudió" a los asistentes, gesto que vecinos y propietarios interpretaron como "de burla" hacia las personas allí concentradas.

Posteriormente, aseguran, descendió del coche "sonriendo", lo que generó "aún mayor malestar" entre los presentes, aunque no se produjeron "incidentes ni altercados". Los afectados avisan de más concentraciones pacíficas hasta que recuperen su vivienda.