El centro cívico de Tabacalera acoge la exposición de Roberto Orallo 'Mi yo, hoy', hasta el 14 de agosto - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera acoge hasta el 14 de agosto la exposición de Roberto Orallo 'Mi yo, hoy', una muestra que habla del momento actual del artista, de su evolución personal y creativa, y ofrece "una mirada sincera hacia sí mismo".

Así lo ha podido comprobar la alcaldesa, Gema Igual, durante la inauguración de la muestra en la que ha estado acompañada por el propio Orallo, a quien ha agradecido esta colección "completamente nueva", a través de la que habla del ser humano como protagonista permanente de su trabajo; de libertad, diálogo, pensamiento, encuentro, dualidad, igualdad, feminismo, inmigración y compromiso.

"Son conceptos que atraviesan muchas de las preocupaciones de nuestra sociedad y que aparecen aquí transformados en imágenes que invitan a la reflexión", ha explicado la regidora.

Igual ha detallado que el autor explica que sus últimas obras giran alrededor del espacio y del tiempo, del ayer y del hoy; una mirada que conecta con la propia función que tiene el arte, ya que las obras permanecen, pero cada persona las interpreta desde su experiencia, desde el momento vital en el que las contempla. Por eso, ha insistido, una misma exposición nunca es exactamente igual para dos visitantes.

Durante el acto, la regidora ha reconocido que desde el Ayuntamiento "queremos seguir estando al lado de nuestros creadores. Creemos firmemente en el talento que existe en Cantabria y seguiremos impulsando espacios que permitan dar visibilidad a ese trabajo y acercarlo a la ciudadanía".

Por ello, ha animado a los vecinos y turistas que se acerquen hasta Tabacalera a recorrer la exposición "con calma, a dejar que cada cuadro plantee preguntas y genere conversaciones, porque esa capacidad para provocar reflexión y diálogo constituye una de las mayores virtudes del arte".

Y ha aprovechado para recordar que esta muestra coincide con el quinto aniversario de la programación expositiva del centro cívico Tabacalera, un proyecto "que ha demostrado que la cultura puede formar parte de la vida cotidiana de los barrios y convertirse en un verdadero espacio de encuentro entre los artistas y los ciudadanos", según la alcaldesa.

"Cinco años pueden parecer poco tiempo cuando hablamos de la historia de una ciudad, pero son suficientes para comprobar si una apuesta ha funcionado", ha remarcado Igual, que, en este sentido, ha destacado que más de 150.000 personas han participado en las actividades desarrolladas en este centro y más de 30.000 visitantes han recorrido sus exposiciones.

"Tabacalera se ha consolidado como un espacio vivo, abierto y plenamente integrado en la programación cultural de Santander", ha incidido.